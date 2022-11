Iepers WK-evenement begint voorzichtig: “We starten met een halve zaal”

Ondanks veel onheilsberichten over WK-dorpen die de handdoek in de ring gooien, zal in Ieper wel degelijk naar het wereldkampioenschap voetbal kunnen worden gekeken in zaal Fenix. “We nemen echter geen risico en beginnen met een kleinere capaciteit. Na de eerste wedstrijd zien we wel.”

Een week voor het begin van de eerste wedstrijd van de Rode Duivels besliste de voetbalbond om het officiële fandorp ‘The desert’ in Vilvoorde niet te bouwen. Ook op andere plaatsen valt de ticketverkoop voor fandorpen en -evenementen tegen. “Wij nemen geen risico en beginnen met een halve zaal”, zegt Lennert Vintevogel, die samen met Niels Pierpont de ‘Steyaert Verzekeringen WK Fan Dôme’ in zaal Fenix in Ieper op poten zet. “Voor de eerste wedstrijd mikken we op 500 toeschouwers. Het voordeel is dat je de zaal gemakkelijk in twee kan delen met een doek. De ticketverkoop komt overal een beetje traag op gang, ook bij ons. We zien wel hoe het loopt en kunnen nog schakelen na de wedstrijd tegen Canada. Het klopt dat andere initiatieven de handdoek in de ring gooien, maar wij gaan dat zeker niet doen. Iedereen blijft welkom om de Belgen naar de finale te schreeuwen.”

De eerste wedstrijd tegen Canada vindt plaats op woensdag 23 november om 20 uur. “De deuren gaan 2 uur op voorhand open en we zorgen telkens voor dj’s voor en na de wedstrijd”, aldus Lennert. “Ook op zondag 27 november en op donderdag 1 december is er een match van de Belgen.” Het toegangsticket kost 5 euro, maar daarbij zit al een drankje van 2,5 euro. Meer info via wkvoetbalieper.be.

