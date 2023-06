Iepers jazzhoop in bange dagen The Pink Band speelt funksongs in ’t Groenhuis: “Een locatie die muziek uitademt”

Werk van Britse illustra­tor Tom Cole (34) te zien op vestingen: “Ik toon de geschiede­nis van de Menenpoort”

Op de vestingen in Ieper, ter hoogte van de Menenpoort, is momenteel de tentoonstelling ‘Menin Gate Moments’ te bewonderen. De expo toont tekeningen gemaakt door de Britse illustrator Tom Cole, die dankzij de opdracht voor het eerst in de Vredesstad op bezoek was. “Ik geraak van bij mij thuis makkelijker in Ieper dan in Liverpool”