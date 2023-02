Ieperlingen en Oekraïners roepen op tot vrede één jaar na begin oorlog: “We verdedigen niet enkel onze vrijheid, maar die van alle Europeanen”

Heel wat mensen woonden vrijdagavond in Ieper de vredeswake bij voor de oorlog in Oekraïne, die precies één jaar geleden van start ging. Tussen de aanwezigen veel Oekraïners die momenteel in ons land verblijven. “We bedanken de stad Ieper, die weet wat oorlog wil zeggen, voor hun steun en solidariteit”

Op 24 februari 2023 is het precies 1 jaar geleden dat Poetin met zijn leger Oekraïne van verschillende kanten binnenviel. Sindsdien zijn er duizenden mensen gedood of gewond geraakt en daarnaast zijn er miljoenen Oekraïners in eigen land of daarbuiten op de vlucht geslagen voor deze oorlog. “Het was een jaar van vernielingen, verlies en verdriet”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Je hoeft maar onder de Menenpoort te lopen of in het In Flanders Fields Museum binnen te stappen en je weet dat oorlog nooit een oplossing kan zijn. Met de stad Ieper veroordelen we deze oorlog ten stelligste en we toonden ons het voorbije jaar solidair met Oekraïne en we zullen dat blijven doen.”

Hartverwarmende momenten

“Het afgelopen jaar namen we het initiatief om wekelijks op de Grote Markt een muzikaal verzet te brengen tegen de oorlog”, aldus de burgemeester. “Zo’n veertig donderdagen na elkaar kwam een muzikant, zanger of een koor zijn of haar muzikaal verzet brengen tegen de oorlog. Tijdens deze vaak hartverwarmende momenten werd vanuit Ieper wekelijks de boodschap gegeven dat oorlog niet de manier is om een conflict op te lossen. Ieper vormde voor een deel van de mensen die de oorlog in hun land ontvlucht zijn een voorlopige halte, of mogelijks het eindstation van hun vlucht voor het geweld.”

Volledig scherm De Oekraïense vlag wappert boven Niu © Henk Deleu

(Lees verder onder de foto)

Op de vredeswake die afgelopen vrijdagavond onder het Nieuwerck aan de Grote Markt plaatsvond werd stilgestaan bij het trieste feit dat de oorlog nu al één jaar duurt. Ieperlingen en Oekraïners kwamen samen om te musiceren en teksten voor te lezen.

Imagine

Er passeerde heel wat de revue: het Oekraïens volkslied, een gedicht van Willy Spillebeen, het lied ‘where have all the flowers gone’ van Pete Seeger, Imagine van John Lennon en een Oekraïens lied dat de jonge Timor op pakkende wijze bracht. Zijn landgenoot Igor bedankte de Belgen en de Ieperlingen voor hun solidariteit en hulp. “We zijn hier op een plaats waar mensen heel goed begrijpen wat oorlog betekent. Ook vandaag stierven er in ons land heel wat soldaten, officieren, burgers en zelf kinderen. We verdedigen niet enkel onze vrijheid en onafhankelijkheid, maar die van heel Europa. We zijn trots op ons land en op ons volk.”

Het platform ‘Europa for Peace & Solidarity’ roept op om op zondag 26 februari deel te nemen aan een nationale betoging voor vrede in Oekraïne.

Volledig scherm Tijdens het moment van stilte kon je een speld horen vallen. © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.