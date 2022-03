Ieperling Milad Ayoubi is de publieksheld van de helpdesk: “Geduld en stressbestendigheid zijn mijn grootste troeven”

Topdesk, een software- en consultancybedrijf dat servicemanagementtools maakt, riep vorig jaar voor de award in het leven. Tussen 17 februari tot 3 maart kon elke Vlaming een helpdeskmedewerker nomineren. Uit de vele inzendingen koos de professionele jury vier finalisten. Daarop kon opnieuw gestemd worden voor de publieksprijs. Milad Ayoubi, werkzaam voor de stad Ieper, kwam als winnaar uit de bus. In totaal werden er op 5 dagen tijd 443 stemmen uitgebracht, waarvan er 166 naar Milad gingen. “Ieper gaat daarbij Kortrijk vooraf”, zegt Robert van der Tas van Topdesk.

Elektrische installaties

Milad Ayoubi werkt bijna 2 jaar voor de stad Ieper en probeert dagelijks de IT-problemen van zo’n 450 medewerkers op te lossen. “Ik liep school in het Atheneum van Ieper waar ik eigenlijk de richting elektrische installaties volgde. Later schoolde ik mij bij via zelfstudie en leerde ik de job al doende. Ondertussen kreeg een vast contract aangeboden, wat wel heel fijn is. Zo zie je maar dat je in het leven veel kan bereiken als je er maar in gelooft.”