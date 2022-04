Ieperling Ivan Vanherpe bundelt WO I-getuigenissen tot een boek: “Wij hebben geen idee wat er zich tijdens de oorlog allemaal afspeelde”

IeperOver de Eerste Wereldoorlog zijn er honderden, zo niet duizenden boeken volgeschreven. Amateurhistoricus Ivan Vanherpe (66) uit Ieper brengt met ‘De Grote Kroniek van Ieper 1914’ een chronologisch naslagwerk over Ieper tijdens WO I uit, iets wat tot nu niet bestond. “Als Dominiek Dendooven van IFFM met lof over mijn werk spreekt, weet ik dat ik moet verder werken.”

“Tot plots de eerste Duitse granaten op de stad vielen. Groot kaliber zo te horen. De ruiten sprongen – door de krachtige explosies – uit de raamomlijsting, de granaten sloegen in. Nu zouden al de verwonde soldaten zeer snel moeten worden weggebracht. Dat leek me toch de normaalste zaak van de wereld. Mijn vriendelijke korporaal vertelde me dat Ieper ontruimd werd en dat alle Franse zwaargewonden al verdwenen waren in de richting van het westen. En morgen zou ook ik worden weggebracht.” Het fragment hierboven komt uit een getuigenis van een Duitse soldaat die in oktober 1914 in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Ieper terecht kwam. Terwijl hij ligt te herstellen, wordt hij beschoten door zijn landgenoten. Het verhaal van de Duitser is slechts een van de vele getuigenissen die zijn opgenomen in het boek ‘De Grote Kroniek van Ieper 1914’ van de Ieperse schrijver Ivan Vanherpe (66).

Taalgebied te klein

Ivan is de auteur van de 10-delige reeks De Kronieken van de Westhoek. In dat meer dan 6.000 bladzijden telende werk beschrijft de Ieperling de geschiedenis van de Westhoek aan de hand van historische verhalen die hij van eigen commentaar voorziet. Zijn boeken vonden langzaam maar zeker de weg naar het publiek. Een uitgever heeft Ivan niet. “Ik bezocht er een paar om mijn werk te slijten, maar ik ving telkens bot”, aldus Ivan. “Er was altijd wel iets: het taalgebied is te klein en de Westhoek is niet groot genoeg. Allemaal begrijpelijke redenen hoor, maar daar liet ik mij niet door afschrikken. Ik kwam uit bij Pumbo in Nederland, een self-publishing platform. Voor mij is dat ideaal. Waarom in godsnaam zou ik nog compromissen sluiten?”

Naast de 10-delige Kronieken van de Westhoek ligt nu ook ‘De Grote Kroniek van Ieper 1914’ in de Standaard Boekhandel. “Ik was al jaren bezig met aanleggen van een verzameling van Ieperse gebeurtenissen, niet met de bedoeling die uit te geven. Toen ‘De Kronieken’ waren afgewerkt begon het echter vlug weer te kriebelen. Drie jaar geleden begon ik alles wat ik over Ieper had verzameld in chronologische volgorde uit te tikken. Het resultaat was rond de 5.400 A4-pagina’s vol met verhalen. Ik heb de coronaperiode dus goed kunnen gebruiken.”

Verzamelaar

Aanvankelijk wou de auteur enkel burgergetuigenissen opnemen in zijn boek. “Maar dan zou het werk niet compleet zijn geweest. Op de internet vond ik een paar honderd vooral Engelstalige boeken geschreven tussen 1915 en 1920 met verhalen van militairen. Ik vertaalde er daar een aantal van en gebruikte die in mijn boek.” Ivan wou eerst kaarten en foto’s in zijn werk opnemen. “Omdat ik echter geen zin had om de zoveelste afbeelding van de kapotgeschoten belforttoren te publiceren, besloot ik enkel maar met tekst te werken. Ook een voorwoord heb ik niet geschreven, want de verhalen zijn niet de mijne. Ik ben alleen de verzamelaar en herwerker van de teksten. Het enige wat ik op de eerste pagina plaatste is de ‘Tweet van Margriet.”

“Alle lof voor Ivan en zijn nieuwe kroniek”, schijft Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker van het In Flanders Fields Museum, in een commentaar op het boek. “Het is een werk van liefde en toewijding aan de streek en haar geschiedenis om zovele kranten, memoires, dagboeken en andere geschriften te doorploegen, er sprekende verhalen uit te selecteren en die te vertalen of hertalen naar eigentijds Nederlands.”

Humor en hoop

“Ik ben blij dat iemand als Dominiek Dendooven mijn werk kan appreciëren”, zegt Ivan. “Ik ben geen historicus, maar ik hou wel van geschiedenis. Ik moet niet schrijven voor een academicus of een wetenschapper. Ik vertel verhalen voor rond het haardvuur. Soms zijn er 10 getuigenissen over dezelfde dag en dezelfde plaats, maar je leest het verhaal 10 keer anders. Zeker is wel dat een oorlog verschrikkelijk is. In de getuigenissen lees je de uitzichtloosheid van al die ellendige dagen. De modder, de ratten, de vlooien, de doden, de geur van de lijken. Het is griezelig hoe die geschiedenis zich nu lijkt te herhalen in Oekraïne. Naast de vele tragische verhalen, zit er ook humor en hoop in het boek. Maar een ding is zeker: wij hebben er geen idee van wat er zich in de oorlog allemaal heeft afgespeeld.”

Het boek ‘1914’ ligt nu in de Standaard Boekhandel in Ieper. Nog dit jaar verschijnt 1915 en 1916-1917. In april volgend jaar moet dan 1918-1924 zijn afgewerkt. ‘De Grote Kroniek van Ieper 1914’ kost 35 euro.