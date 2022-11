Ieperling bouwt oorlogsmonument na in LEGO: “Mijn eerbetoon aan gesneuvelde Nieuw-Zeelanders”

Ieper/Zonnebeke Youri Van Miegroet (47) uit Ieper heeft een schaalmodel in LEGO gebouwd van het oorlogsmonument Buttes New British Cemetery Memorial, in Polygon Wood in Zonnebeke. Het bouwwerk kreeg een permanent plaatsje in De Dreve in Zonnebeke.

Het Buttes New British Cemetery (N.Z.) Memorial in Zonnebeke heeft een rechthoekige vorm met twee schuilgebouwen. Daarin staan panelen met de namen van 378 vermiste Nieuw-Zeelandse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Het monument is opgebouwd uit witte natuursteen met een zuilengalerij die de twee schuilgebouwen verbindt. Het monument is een van de acht memorials aan het westfront waarin Nieuw-Zeelandse vermiste militairen worden herdacht.

Volledig scherm Er waren 3.000 blokjes nodig om het model te bouwen. © Yade Van Miegroet

Meer dan 60 uur

Youri Van Miegroet gebruikte drieduizend LEGO-blokjes om het monument na te bouwen. “Eerder werkte ik al samen met LEGO Master Corneel Clarys voor de bouw van de militaire begraafplaats Hegde Row Trench Cemetery”, vertelt Youri. De Ieperling kreeg toen de smaak te pakken en waagde zich aan een tweede WO I-project. “Het is niet zo eenvoudig om een dergelijke monument na te bouwen. Je moet eerst alles digitaal uitwerken. Met een programma kun je perfect zien welke blokjes je nodig hebt en die kun je apart bestellen. Het is wel even zoeken voor alles perfect past, want je mag geen stukjes aanpassen of aan elkaar kleven.”

Youri stak meer dan zestig uur werk in het project. “Je bent er dus wel even mee bezig. Het is echter leuk omdat ik niet alleen graag bezig ben met LEGO, maar ook een passie heb voor WO I.” Wie de maquette wil bekijken, kan dat in café De Dreve in Zonnebeke.

Volledig scherm Hte LEGO-model krijgt een permanent plaatsje bij Johan Vandewalle in café De Dreve. © Yade Van Miegroet

