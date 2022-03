IEPER2030 verlaat gemeenteraad tijdens vragenrondje Groen Ieper

Groen Ieper diende eind vorig jaar een klacht in bij Unia na uitspraken die de partij IEPER2030 deed op haar Facebookpagina naar aanleiding van de komst van asielzoekers naar Ieper. Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Fractieleider van Groen Jordy Sabels stoorde zich vooral aan de zinsnede ‘Houd ze maar weg uit Ieper! Geen nood aan import-criminelen’.

Team

“Van die klacht lig ik niet wakker, maar Jordy Sabels trok mijn woorden uit de context”, aldus Nancy Six van IEPER2030. “Ik heb van Unia nog niets gehoord en ik vind het jammer dat Jordy Sabels of zijn partij niet eens de moeite deden om in debat te gaan. Dan doe ik voortaan ook geen moeite meer om naar de vagen van Groen op de gemeenteraad te luisteren. Ook collega Saskia Dehollander verliet de zaal, want we zijn een hecht team.” Volgens Six heeft de actie van Jordy Sabels de partij IEPER2030 al nieuwe leden opgeleverd.