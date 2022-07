Ieper zet zich (eindelijk) op de padelkaart: op korte tijd 7 speelterreinen erbij

IeperIeperse padelliefhebbers hoeven voortaan niet meer naar Menen, Houthulst of Wervik om een balletje te slaan. Vorige week vrijdag speelde de stad immers haar vier gloednieuwe padelvelden in. Kort daarvoor opende Y-Padel de deuren. In totaal zijn er nu 8 padelvelden te vinden. Daarmee doet de Kattenstad een inhaalbeweging, want het leek erop dat Ieper de padelrage wat aan zich voorbij liet gaan.

Tijdens de coronacrisis werd padel razend populair. Overal in Vlaanderen schoten nieuwe padelterreinen als paddenstoelen uit de grond…behalve in Ieper. De stad bleef op dat vlak wat achterop hinken en er was lang geen enkel speelveld te vinden. Liefhebbers moesten uitwijken naar omliggende gemeenten. In januari van dit jaar startte dan de Padelver op, één indoorpadelterrein in een loods langs de Boezingestraat. Het was een begin, maar niet voldoende om iedereen te bedienen.

Reserveren

Ondertussen zit de trein op de rails, want op korte tijd opende zowel de stad als Y-Padel nieuwe speelvelden. Y-Padel is een initiatief van 3 jonge ondernemers die 3 pleinen aanlegden naast de tennisterreinen op het Augustijnenpark. “Het begon eigenlijk allemaal deze winter”, zeggen Emmerson Huyghe (26) uit Passendale en Dylan Derveaux (25) uit Moorslede. “Wij zijn 2 goede vrienden die op een bepaald moment een potje padel wilden spelen. We vroegen aan maten of we eens mee mochten, maar dat bleek niet te kunnen. We hadden immers niet gereserveerd.”

Volledig scherm Y-Padel bevindt zich in het Augstijnenpark in Ieper, net naast de tennisterreinen. © Henk Deleu

Emmerson en Dylan zorgden dan maar zelf voor een terrein. “Toevallig een dag later botste ik op grond waar we eventueel een speelveld konden aanleggen.” De jonge ondernemers lieten er geen gras over groeien en deden een bod op de gronden. Maar ook Nick Neyt (30) uit Ieper was geïnteresseerd in de site. “Mijn schoonbroer Stijn Stevens, een personal trainer die hier bij de fitnessclub is betrokken, meldde mij dat de grond te koop stond. We hadden toen al geprobeerd om een padelterrein bij ons thuis aan te leggen, maar dat is naar vergunningen toe geen gemakkelijk zaak. Daarom nam ik contact op met Emmerson en Dylan en we kwamen al vlug tot een akkoord om samen te werken.”

Geluidsmuur

“De sport is een blijver. Mensen kijken nu uit naar waar ze de beste omstandigheden vinden om te spelen. Tijdens Covid draaide alles rond het spel, maar nu is ook de accommodatie en de sfeer belangrijk, iets wat bij Y-Padel wel te vinden is”, zegt Nick. De 3 ondernemers ontwikkelden een eigen app waarmee mensen kunnen reserveren. “Je kan hier alle dagen spelen tot 22.30 uur. We vragen iedereen stipt van het veld te komen, uit respect voor de buren. We willen immers absoluut geen problemen met de omwonenden. Ook daarom investeerden we in een extra geluidsmuur.”

Bij Y-Padel kan je spelen met een abonnement voor een jaar of voor 6 maanden. Daarnaast zijn er beurtenkaarten: 130 euro voor 15 beurten en 200 euro voor 25 beurten. Spelers kunnen ook een losse beurt betalen. In de daluren betaal je 32 euro voor een veld, in de piekuren (elke dag na 18 uur en tijdens het weekend) betaal je 40 euro per veld.

Volledig scherm De padelvelden van de stad werden ingespeeld door stadspersoneel. © Stad Ieper

Nog in Ieper werden afgelopen vrijdag de vier nagelnieuwe padelvelden van de stad ingespeeld. “Ook wij zaten niet stil”, zegt schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “Liefhebbers kunnen voortaan een balletje slaan aan het sportcentrum in de Leopold III-laan. De 4 nieuwe terreinen, aangelegd door de firma Herwebo op de voormalige ligweide van het zwembad, hebben een betonnen fundering met daarboven een laag in waterdoorlatend asfalt waarop een blauwe mat uit kunstgras is aangebracht. Onze stad investeerde in totaal 215.000 euro in de aanleg van deze padelvelden in openlucht. Met deze realisatie beschikt Ieper nu over een mooi aanbod: samen met de 2 privé-initiatieven zitten we in totaal aan 8 padelvelden. De vele padelspelers die zich tot nu toe wekelijks redelijk ver moesten verplaatsen om hun sport te beoefenen zullen dit toejuichen en vele andere sportievelingen zullen nu in eigen stad kunnen kennismaken met deze supertoffe sport!”

Een veld kan worden vastgelegd via https://sport.ieper.be. Het spelen kan voor maximum anderhalf uur en tussen 8.30 uur en 22.30 uur. Een inwoner van Ieper betaalt 16 euro per plein per uur, een niet-inwoner betaalt 24 euro per plein per uur. Er kan maximaal 2 weken op voorhand gereserveerd worden. Na 22.30 uur doven de lichten en moet het speelveld verlaten worden. De terreinen mogen enkel met sportschoenen betreden worden. Alle info via www.ieper.be/padel.

