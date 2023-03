Ieper wacht in spanning af: “Een ridder of een bisschop? wie ligt er onder de grafsteen?”

‘Op avontuur met soldaat Arthur’: het nieuwe familiepar­cours in Talbot House

Het Talbot House in Poperinge stelt enkele vernieuwingen voor. Zo is er een nieuwe inkom en shop, wordt er nieuwe software gebruikt in de vaste opstelling en opent het museum een unieke huidenvetterskelder voor het publiek. “Maar het is vooral het nieuwe familieparcours ‘Op avontuur met soldaat Arthur’ dat in het oog springt”, aldus Simon Louagie.