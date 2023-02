Ieper voor het tweede jaar op rij meest gastvrije stad van België volgens Booking.com

“Ieper beschikt over een heel ruim logiesaanbod in de verschillende logiessegmenten zoals hotels, B&B’s, vakantiewoningen en groepslogies”, zegt schepen voor Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “In totaal gaat dit over ruim 3.000 bedden. Het grootste deel hiervan bevindt zich in de hogere categorieën met drie, vier en – bij een aantal vakantiewoningen en B&B’s – zelfs vijf sterren. Bij deze kwaliteit komt er dan ook nog het sympathieke onthaal van onze dynamische ondernemers, waardoor zeer tevreden klanten een hoge score geven. Maar we mogen niet vergeten dat onze horeca en winkelaanbod bijdragen aan de gastvrijheid van onze stad. Die eerste plaats in 2021 was dus geen toevalstreffer.”

Label

“Na de bekroning als meest gastvrije stad van 2021 ontwikkelden we een label dat we het ganse jaar 2022 hebben meegenomen in onze promotie. Logiesverstrekkers konden dit label gebruiken in hun communicatie. Dit blijkt dus wel te hebben gewerkt! In mei 2022 presenteerden we een nieuwe strategische visienota voor het toerisme in onze stad. Samen met onze ondernemers zijn we klaar om in 2023 met veel enthousiasme verder te werken aan de uitbouw van Ieper als toeristische topstad in de mooie regio Westhoek!”, aldus de schepen.