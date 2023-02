Ieper voor het tweede jaar op rij meest gastvrije stad van België volgens Booking.com, maar aantal toeristen nog niet op hetzelfde niveau als voor corona

Voor het tweede jaar op rij staat Ieper op plaats één in de rangschikking van Booking.com, een van de meest vooraanstaande internationale reisplatforms, als de meest gastvrije stad van het land. In 2022 liet Ieper de coronaperiode helemaal achter zich en ontwikkelde het toerisme zich opnieuw. Ook Britten en zeker Nederlanders kozen de Vredesstad als bestemming. “Toch hebben we geen goede winter achter de rug”, aldus een hoteluitbater.

“Ieper beschikt over een heel ruim logiesaanbod in de verschillende segmenten zoals hotels, B&B’s, vakantiewoningen en groepslogies”, zegt schepen voor Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper). “In totaal gaat dit over ruim 3.000 bedden. Het grootste deel hiervan bevindt zich in de hogere categorieën met drie, vier en – bij een aantal vakantiewoningen en B&B’s – zelfs vijf sterren. Bij deze kwaliteit komt er dan ook nog het sympathieke onthaal van onze ondernemers, waardoor zeer tevreden klanten een hoge score geven. Maar we mogen niet vergeten dat onze horeca en winkelaanbod bijdragen aan de gastvrijheid van onze stad. Die eerste plaats in 2021 was dus geen toevalstreffer.”

Schot in de roos

2022 werd op gang getrokken door een valentijnsactie van de Stad Ieper waarbij 500 gratis nachten inclusief ontbijt werden aangeboden in de Ieperse hotels. “Deze actie was een schot in de roos en de start van een toeristisch jaar waarin een grote stap vooruit werd gezet na de twee coronajaren 2020 en 2021", aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De bezetting in de Ieperse hotels was nog niet helemaal op hetzelfde niveau als vóór corona, maar benaderde wel al het resultaat van 2019 op enkele procenten na.”

Label

“Na de bekroning als meest gastvrije stad van 2021 ontwikkelden we een label dat we het ganse jaar 2022 hebben meegenomen in onze promotie. Logiesverstrekkers konden dit label gebruiken in hun communicatie. Dit blijkt dus wel te hebben gewerkt. In mei 2022 presenteerden we een nieuwe strategische visienota voor het toerisme in onze stad. Samen met onze ondernemers zijn we klaar om in 2023 met veel enthousiasme verder te werken aan de uitbouw van Ieper als toeristische topstad in de mooie regio Westhoek”, zegt de schepen nog.

Minder verre reizen

Vincent Vandelannoote van Hotel Ambrosia in Ieper zegt dat het stadsbestuur zeker voldoende doet om het toerisme een boost te geven. “2022 was goed voor ons, maar na 15 november viel het stil. Het is een lange winter en dat was vroeger wel even anders. Voor wie nog niet lang bezig is, is dat wel zwaar. Ook voor ons is het niet prettig, maar we hebben wat reserve. Ik heb de indruk dat er minder verre reizen worden gemaakt. Ik heb ook de indruk dat het aantal Britse toeristen nog niet op hetzelfde niveau zit als voor corona, maar dat wordt een beetje opgevangen door Belgen en Nederlanders. Maar bon, voor het voorjaar heb ik dan weer wel veel reservaties binnen. Hoe het verder in de toekomst zal verlopen, is nog af te wachten.”

