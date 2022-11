Ieper steekt kaars aan op Wereldlichtjesdag: “Herdenk met ons ieder overleden kind”

“Op Wereldlichtjesdag om 19 uur steken mensen over heel de wereld kaarsen aan. De wereld wordt zo even wat lichter voor mensen die een kind hebben verloren. Heb je zelf een kind verloren of wil je rouwende families steunen? Steek dan ook een kaarsje aan en herdenk met ons ieder overleden kind”, klinkt het in HuisvandeMens Ieper, die samen met deMens.nu en de vereniging Ouders Van een Overleden Kind de schouders onder het initiatief in Ieper zet. “We spreken vanaf 18.30 uur af in de Steinerschool Koningsdale op de Oudstrijderslaan. Iedereen krijgt een warm winterdrankje en ook muziekgroep Red Spot Avenue is van de partij.” De toegang is gratis, maar graag een seintje vooraf via Ieper@deMens.nu of op 057/23.06.30.