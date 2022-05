Ieper speelt zijn middeleeuwse geschiedenis uit om nieuwe toeristen te lokken: “Een waardevol thema voor de cultuurbezoeker aan onze stad”

IeperEnkel rekenen op toeristen uit de Commonwealth-landen, in die val wil Ieper niet meer trappen. De coronacrisis en Brexit legden pijnlijk bloot dat als Britten en Australiërs niet meer op bezoek komen, het stil wordt in de Kattenstad. Ieper zet daarom meer in op onder meer de binnenlandse bezoeker. “Hoewel het WO-I belangrijk blijft, hebben we nog heel wat andere troeven.”

Uit onderzoek blijkt dat het middeleeuws karakter van de Kattenstad tot de verbeelding spreekt. “Dat verhaal is dan ook een boeiend verhaal. Het is een gegeven dat we nu beter willen uitwerken, want dat rijk historisch verleden is bij de bezoeker niet echt gekend. Het is een heel waardevol thema voor de cultuurtoerist en voor de ontdekker van Ieper”, zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper).

Villa Yprenis

Als we Ieper zeggen dan zeggen we WO I, maar de echte geschiedenis van de stad begint eigenlijk al in de jaren 800. “Het is aannemelijk dat Ieper zich rond de 9de eeuw ontwikkelde als wooncentrum uit een Frankische nederzetting Villa Yprenis”, schrijft Lieven Stubbe in zijn boek ‘Elf eeuwen Ieper, de negen levens van de stad’. “Deze villa bestond uit een grote herenhoeve met bijgebouwen. Een feitelijk bewijs hebben we daar echter niet voor. Wat wel zeker is dat er in de omgeving van het huidige Ieper al vroeg mensen woonden. Historici zijn het eens dat de stad tussen de 11de en 13de eeuw uitgroeide tot een van de rijkste en machtigste steden in West-Europa. Na een haast even spectaculaire vervalperiode in de 15de en 16de eeuw, getekend door epidemieën en conflicten, kromp de stad ineen tot een verarmde provinciestad. Maar de Ieperlingen vochten terug. Ieper werd zelfs een bisschopsstad. De middeleeuwse grandeur van rijke, machtige lakenstad was toen echter definitief voorbij.”

Humor

Het is met deze geschiedenis dat de Kattenstad nieuwe toeristen wil lokken. “De recente archeologische vondsten, het academische opzoekingswerk rond het middeleeuws verleden en de koers van het Yper Museum, leggen de basis voor de uitbouw van deze nieuwe verhaallijn”, verduidelijkt schepen Desmadryl.

Volledig scherm Het Yper Museum toont al heel wat uit de middeleeuwen. "In 2024 willen we uitpakken met een tentoonstelling waarmee we aantonen dat die periode toch zo donker niet was als we denken." © Yper Museum

“Concreet willen we bijvoorbeeld in 2024 uitpakken met een tentoonstelling waarin we weerleggen dat de middeleeuwen enkel maar donker waren”, zegt Hannelore Franck, wetenschappelijk medewerker Yper Museum. “Er was heel wat kleur te zien en mensen gebruikten veel humor.”

Ieper blijft natuurlijk een WO I-baken, maar als we een ding leerden uit de coronacrisis is dat inzetten op één troef geen goed idee meer is. Het werd immers stil toen vooral de Britse toeristen het kanaal niet meer overstaken omdat corona en Brexit roet in het eten gooiden. “De bezoeker uit de Commonwealth blijft uiteraard heel welkom, maar we willen ook inzetten op Vlaamse en Nederlandse gasten”, zegt de schepen.

Yves Lampaert

De voorbije periode kreeg groenbeleving in Ieper al aandacht met het project ‘Fietsen vanuit Ieper’. Nu zal er nog meer worden ingezet op recreatief en sportief fietsen en op wandelen. Om het fietstoerisme aan te wakkeren wordt de komende maanden opvallende spots getoond met de renners van Quick-Step Alpha Vinyl Team, waarin Yves Lampaert een hoofdrol speelt. “Onze ambitie is om tegen 2028 Ieper op de kaart te zetten als iconische, historische en groene stad in de Westhoek”, zegt de schepen van Toerisme. “We blijven een WO I-bestemming met een wereldverhaal, maar onthaasten in het groen, de middeleeuwse historiek en de stedelijke uitstraling maken de beleving compleet. We willen dat onze ondernemers en inwoners trots zijn op hun stad en dat ook uitdragen.”