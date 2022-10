Ieper schiet door energiecrisis getroffen verenigingen te hulp: “Het meest kostbare weefsel van onze stad”

Op de gemeenteraad vroeg oppositiepartij CD&V het stadsbestuur om sportverenigingen die het moeilijk krijgen door de forse stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen te helpen. “Om de coronacrisis op te vangen, kreeg het stadsbestuur van Vlaanderen zo’n 545.000 euro aan middelen voor de sport-, jeugd- en culturele verenigingen”, merkt CD&V-fractieleider Katrien Desomer op. “Een deel daarvan is nog beschikbaar. Met stijgende energieprijzen, zeker voor verenigingen of clubs die geen gebruik maken van de stedelijke infrastructuur, stellen we voor een deel van de nog beschikbare middelen hiervoor aan te wenden.”

Geen eenheidsworst

“De stijgende energieprijzen zijn niet alleen voor huishoudens, gemeenten, ondernemingen, vzw’s en instellingen een zware last, ook verenigingen delen in de klappen”, zegt schepen Eva Ryde (N-VA). “Net zoals de voorbije jaren met de crisis die amper voorbij is, blijft de stad paraat om ondersteuning te bieden. Het verenigingsleven is het meest kostbare weefsel in onze stad en dat willen we zo houden. Terwijl corona een streep trok door alle activiteiten van alle verenigingen, heeft de energiecrisis inderdaad vooral impact op zij die een eigen lokaal en eigen energiecontract hebben afgesloten. De grootste cluster verenigingen die zich verwachten aan sterk verhoogde kosten zijn jeugdverenigingen en in minder aantal op domein sport, cultuur en welzijn. Verenigingen zijn verschillend en van de ondersteuning kunnen we geen eenheidsworst maken.”

Tweeledig

De ondersteuning zal tweeledig zijn. De stad helpt verenigingen bij vragen rond het verbeteren van energieverbruik en werking. Dat loopt nu al, maar zal worden verhoogd. Daarnaast is er een financiële tegemoetkoming op de hogere energiekosten en investeringen, op maat van situatie, mogelijkheden of aard van de vereniging. “De concrete uitwerking hiervan maakt deel uit van de globale maatregelen die momenteel intens voorbereid worden”, aldus schepen Ryde. Volgens de schepen is de 545.000 euro aan Vlaamse steun inderdaad nog niet volledig besteed. “Dat komt door de verstandige keuze 2 jaar geleden om ze gefaseerd en volgens de noden per sector in te zetten. Deze en of andere middelen zullen mee in beschouwing genomen worden bij de hulp voor de energiecrisis.”

