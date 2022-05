Ieper praat met buurgemeenten over fusie: “Een ‘Pieperinge’ is echter nog niet voor meteen”

De burgemeester van Heuvelland maakte al duidelijk dat zolang de partij Gemeentebelangen aan de macht is er van vrijwilliger fusioneren geen sprake zal zijn. De burgemeester van Ieper, Emmily Talpe, is gematigder en sluit een fusie niet uit. Concrete plannen zijn er echter (nog) niet. “Fusies zijn een hot item de laatste weken, de pers staat er bol van. Er zullen in de toekomst inderdaad slagkrachtige lokale besturen nodig zijn om de vele uitdagingen aan te gaan en het steeds groter wordende takenpakket te beheersen. Daarom vraagt de Vlaamse overheid na te denken over mogelijke opportuniteiten tot fusie. Financieel wordt dit beloond, een niet onbelangrijke factor voor heel wat steden en gemeenten die meer en meer worstelen met de toenemende personeelskost en stijgende facturen allerhande. Voor Ieper zou een uitbreiding neerkomen op 500 euro per inwoner.”

Werk van lange adem

“Vlaanderen verwijst naar een hamvraag: beschikken we als bestuur over de capaciteit om te voldoen aan onze opdrachten? Op dat vlak zit Ieper momenteel wel goed, maar we mogen niet blind zijn voor mogelijke opportuniteiten die fusies ook voor onze stad kunnen hebben”, zegt de burgemeester. “Onze stad kent trouwens al vele voorbeelden van sterke samenwerking met andere gemeenten. Een fusie kan evenzeer een goed succesverhaal zijn.”

Welke de ambities zijn van de stad om te fuseren, daar zegt Talpe weinig over. “Ik kan alleen bevestigen dat er een ‘snuffelronde’ bezig is tussen verschillende lokale besturen. Een zekere vertrouwelijkheid in deze is wel nodig, willen we een kans op slagen hebben. Het is echter normaal dat je met elkaar praat, vooral om dat fuseren wel eens verplicht zou kunnen worden. Een fusie realiseren is een werk van lange adem. Er gaan een pak vergaderingen aan vooraf en er zijn moeilijke en gevoelige knopen door te hakken. bij dergelijke grootschalige bovengemeentelijke operaties. Ik kijk met open vizier naar deze denkoefening. Als, en ik benadruk als, we de stap zetten dan zal dit in ieder geval heel zorgvuldig gebeuren, op maat van de stad en de regio en met de nodige burgerbetrokkenheid. Geen nood: de naam Ieper blijft bestaan.”