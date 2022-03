Ieper onderneemt opnieuw actie tegen sluikstorten: “We gaan richting een propere stad”

Hondenbaasjes

In 2021 waren er 118 via verschillende kanalen gemelde gevallen van sluikstorten. Voor 49 daarvan kon een GAS-dossier worden opgesteld, wat leidde tot 38 GAS-boetes. “We stellen vast dat sluikstorters zich minder gemakkelijk laten betrappen”, zegt schepen Despeghel. “Bijkomende mobiele camera’s zijn momenteel niet aan de orde. Het inzetten van deze dure toestellen is zeer nuttig, maar is arbeidsintensief. We zien meer in bijkomende ogen op het terrein. Daarom dat verschillende personeelsleden de opleiding GAS-vaststeller volgden. Dit betekent dat we binnenkort op een aantal domeinen de pakkans flink zullen kunnen verhogen.” Ook blijft de stad inzetten op sensibilisatie. “Je zag misschien al de nieuwe bordjes ‘Het kakje in het zakje’ op de vestingen met een oproep tot propere hondenbaasjes”, aldus de schepen. “Onder het motto ‘Wees geen uil, zeg nee tegen zwerfvuil’ voeren we een campagne tegen sluikstorten en zwerfvuil met duidelijke waarschuwing over de GAS-boetes.”