Ieper legt nieuw skatepark aan: “Jonge skaters betrokken bij ontwerp”

Jan Fieuw trekt met installa­tie ‘Faces of War’ naar Arras: “Dit opent wellicht opnieuw deuren”

“Mijn droom is over het kanaal te geraken met ‘Faces of War’, maar ben heel tevreden dat we nu naar Arras mogen.” Kunstenaar Jan Fieuw uit Langemark trekt met zijn kunstproject, bestaande uit oude houten dwarsliggers, voor een 2de keer de grens met Frankrijk over. Tussen 9 april en 11 november wordt het WO I-project tentoongesteld in Carrière Wellington in Arras.