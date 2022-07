Ieper lanceert extra zomertaallessen voor jongeren: “Aanleren Nederlands is belangrijk, maar een grote uitdaging”

“Deze lessen vormen een erg belangrijke schakel om met meer kansen te kunnen starten met een verder onderwijstraject in september of een zoektocht naar werk”, zegt schepen Eva Ryde (N-VA). “Voor anderstalige Ieperlingen is het aanleren van de Nederlandse taal belangrijk, maar een grote uitdaging. Taallessen organiseren voor volwassenen en kinderen tijdens de vakantiemaanden is een inspanning die al enkele jaren wordt gerealiseerd. Met Argos vzw werd de geknipte partner gevonden om de lessen samen met de stad concreet te realiseren.”

Zonnetaal en zomersprong

Anderstalige volwassenen die hun kennis van het Nederlands willen opfrissen zijn welkom op Zonnetaal in de Bib op 22, 24 en 26 augustus. Voor hun kinderen is er opvang voorzien waar ook op taal geoefend wordt. Het aanbod voor lagere schoolkinderen heet de Zomersprong en vindt plaats van 8 tot 22 augustus en is in samenwerking met het Ieperse basisonderwijs ondertussen volzet. Om spelenderwijs Nederlands te oefenen, blijft elk kind welkom op de speelpleinwerking Sporrewoan.

Nieuw zomeraanbod voor tieners: 28 jongeren meteen present

Elke dinsdag van 9.30 uur tot 12.30 uur en donderdag van 13.15 uur tot 16.15 uur staan lesgevers van Argos klaar om op een informele manier Nederlands in te oefenen, op maat van de jongeren (niet op 21 juli, 9 en 11 augustus). “Dinsdag 12 juli was de eerste sessie waarop 28 deelnemers vrijwillig en enthousiast aanwezig waren”, vertelt de schepen. “Met een eerste kennismakingsronde, een spreekoefening over hobby’s en sportactiviteiten kwamen de tongen los en het Nederlands weer wakker. Ken je zelf volwassenen of jongeren die hun Nederlands willen bijspijkeren? Maak hen mee warm en verwijs ze door naar dit zomerse aanbod. Jongeren kunnen steeds langskomen als ze willen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.