Ieper hijst Mayors for Peace-vlag bij herdenking atoomaanvallen Hiroshima en Nagasaki

Nieuw speelter­rein in Astridpark: “Ook kinderen in een rolstoel kunnen genieten”

In het Ieperse Astridpark werd er een nieuw speelterrein voor kinderen van 6 tot 12 jaar geopend. Het terrein werd in samenspraak met kinderen en jongeren uit de buurt gekozen en is zo ontworpen dat alle kinderen aan het spelplezier kunnen deelnemen. “Dit het eerste speelterrein in Ieper met een trampoline.”