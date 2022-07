Ieper herdenkt Robrecht van Béthune, de graaf van Vlaanderen die 700 jaar in de Kattenstad overleed: “Maar niet zeker dat zijn beenderen in het graf liggen”

IeperDit jaar is het precies 700 jaar geleden dat in Ieper Robrecht van Béthune, graaf van Vlaanderen, overleed. Het Ieperse stadsarchief brengt de historisch figuur opnieuw onder de aandacht. De link tussen de ‘Leeuw van Vlaanderen’ en de Kattenstad is immer nog te vaak niet gekend. Echter, in tegenstelling tot wat Hendrik Conscience schreef, nam Robrecht van Béthune geen deel aan de Guldensporenslag. “En dat de beenderen die in zijn gaf werden aangetroffen van hemzelf zijn, is ook geen zekerheid.”

Op 18 maart 1973 werd door de Jef Lesage-kring het vermoedelijke graf van Robrecht van Béthune, graaf van Vlaanderen, geopend. Dat graf bevindt zich in de Heilige Sacramentenkapel van de Sint-Maartenskerk in Ieper. “Om zijn 650ste sterfdatum te herdenken wilden we het graf van een nieuwe steen voorzien”, zegt Jozef Callens (78), die samen met zijn echtgenote Geertrui Seys getuige was van ontgraving. “Het was Daniël Merlevede, onze toenmalige voorzitter die het initiatief nam voor het onderzoek. Hij wou wel eens weten of Robert van Béthune echt op de plek lag begraven. Het was best een spannend moment toen we het deksel van de kleine kist verwijderden. Er zaten inderdaad beenderen in en een loden plaatje. Bij de ontgraving waren 2 dokters aanwezig en die konden vaststellen dat de overblijfselen van een man waren, maar of het nu echt om de resten van de graaf gaat, dat weten we niet zeker.”

Stadarchivaris Rik Opsommer schat de kans daarvoor op 50 procent. “Misschien zouden ze met huidig DNA-onderzoek een grote zekerheid kunnen geven, maar momenteel weten we het niet. Met dat graf is immers al heel veel gebeurd, niet in het minst in de Eerste Wereldoorlog”, aldus de archivaris. “Zeker is wel dat Robert van Béthune in Ieper werd begraven. Het is trouwens de enige graaf van Vlaanderen die in het huidige Vlaanderen ligt te rusten, samen met Karel De Goede, wiens relieken in de Sint-Salvatorkathedraal in Brugge te vinden zijn.

Abdij van Flines

Waarom de graaf van Vlaanderen hier ligt, is wel vreemd. De klassieke begraafplaats voor de adellijke familieleden van het huis Dampierre is immers de abdij van Flines, in het noorden van Frankrijk. Die plek werd na 1305 Frans. Het belangrijkste wapenfeit van Robrecht van Béthune was dat hij het graafschap Vlaanderen buiten Frankrijk hield. Het is ook daarom dat hij niet in Frankrijk werd begraven.”

Zijn de beenderen in het kistje wel werkelijk die van Robrecht van Béthune?

Robrecht van Béthune was tijdens zijn leven vaak in de Kattenstad. Op het plein het Zaalhof was begin de 14de eeuw een grafelijke residentie. Van Béthune wou de Ieperse lakenindustrie beschermen tegen concurrentie uit dorpen en kleine steden in de buurt. In 1310 gaf hij toelating om Dikkebusvijver te graven. Die moest samen met Zillebekevijver voor de waterbevoorrading zorgen voor het vollen en verven van het laken. De graaf leent ook grote sommen geld bij de Ieperlingen. Als borg geeft hij inkomsten van het bos en het land of het tolrecht op de brug van Steenstraete.

Gwijde van Dampierre

Robrecht sterft op 17 september 1322 en hij krijgt een graf in de Sint-Maartenskerk, waar ook de eerste bisschop van Ieper ligt te rusten. Het graf wordt in de loop van de geschiedenis verschillende keer vernield en heropgebouwd. In 1973 komt er een nieuwe grafsteen. De schrijver Hendrik Conscience, de man die zijn volk leerde lezen, maakte van Robrecht van Béthune een held. Het is Conscience die in zijn gelijknamig boek Béthune de naam ‘de Leeuw van Vlaanderen’ bezorgt. Daarin verschijnt Robrecht van Béthune tijdens de Guldensporenslag in een goudkleurig harnas om het Vlaamse leger aan de overwinning te helpen. In werkelijkheid zat hij op dat moment, samen met zijn vader Gwijde van Dampierre in Frankrijk achter slot en grendel. Van Béthune wordt onder invloed van de 19de-eeuws romantiek een mythisch figuur voor de Vlaamse beweging, terwijl het praktisch zeker is dat de graaf geen of slechts enkele woorden Nederlands sprak.

Erfgoedhalte

Naar aanleiding van de overlijdensverjaardag van Robrecht van Béthune maakte het stadsarchief een erfgoedhalte op het Beeldenplein in Ieper, een kleine tentoonstelling bij het graf van de graaf en een informatiekubus in de Robrecht van Bethunelaan. “Op die manier willen we zoveel mogelijk Ieperlingen en toeristen inlichten over de nog vaak onbekende link tussen de ‘Leeuw van Vlaanderen’ en Ieper”, aldus de stadsarchivaris.

De informatiekubus over de graaf van Vlaanderen aan de Robrecht van Béthunelaan.

Robrecht van Béthune, graaf van Vlaanderen, de oudste zoon van Gwijde van Dampierre en diens eerste vrouw Mathilde van Béthune.

Op 18 maart 1973 werd door de Jef Lesage-kring het vermoedelijke graf van Robrecht van Béthune, graaf van Vlaanderen, geopend.

Op 18 maart 1973 werd door de Jef Lesage-kring het vermoedelijke graf van Robrecht van Béthune, graaf van Vlaanderen, geopend.

