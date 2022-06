Iconische keverbaan van Bellewaerde is aan laatste seizoen bezig: plaatsen op laatste rit worden uitgedeeld via wedstrijd

Langemark-Poelkapelle Na incident met baby van negen maanden: onthaalmoe­der zal gesloten crèche Kiekeboe niet heropstar­ten

De uitbaatster van groepsopvang Kiekeboe in Langemark stopt definitief haar activiteiten als onthaalouder. Enkele weken geleden trok Kind & Gezin haar vergunning in nadat bij een incident in de crèche een baby zwaargewond was geraakt. “Jolien heeft ons laten weten dat de verplichte sluiting haar zwaar valt en dat ze nooit nog in zo’n situatie wil terechtkomen”, zeggen een aantal ouders.

