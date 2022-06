Iconische autorally van Ieper naar Istanboel: “Mooi dat we in deze stad van start mogen gaan”

IeperIn de Kattenstad gaat morgen dinsdag de tot de verbeelding sprekende autorally Ypres to Istanbul Challenge van start. Aan het evenement nemen enkel wagens deel die gebouwd zijn voor 1976. De oudste auto die deelneemt aan de rally is een Bentley 34.5 uit 1925, met aan het stuur de Britse Dawn Smith. “Hebben we na Covid niet allemaal een beetje avontuur nodig?”

In 20 dagen tijd 5.500 rijden van Ieper over Praag en Boekarest naar Istanboel met een oldtimer. Dat is de bedoeling van de Ypres to Istanbul Challenge die morgen dinsdag op de Grote Markt van Ieper uit de startblokken schiet. Vandaag maandag werkten de deelnemers al enkele algemeenheden en tests af. Ook was er een verkenning van de regio, waarbij de oorlogssites niet worden vergeten.

Geen competitie

Dawn Smith woont in de buurt van Birmingham in Engeland en neemt deel aan het stuur van haar Bentley 34.5 uit 1925. “Het is meteen de oudste wagen van pact”, aldus de dame. “Ik kijk er echt naar uit om te vertrekken. We doen 8 landen aan en er zijn 2 rustdagen gepland, de eerste in Praag en de tweede in Boekerest. Daarop rijden we naar onze eindbestemming.” Onderweg volgen de piloten een roadbook en staan er onder meer navigatieproeven op het programma. “Het is echter geen competitie, we respecteren alle verkeersregels. Het gaat om de ervaring, maar de eindmeet halen is wel belangrijk natuurlijk. Of dat lukt, weet ik niet, want het is ver rijden he.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De wagens moeten volledig in orde zijn en worden streng nagekeken. © Henk Deleu

De deelnemers gaan waar het moet de autosnelweg op. “Als we op tijd in Istanboel willen geraken is dat wel nodig. We rijden echter hoofdzakelijk op landelijke wegen. Stoppen voor een koffie of gaan eten in een tof restaurant, het hoort er allemaal bij. Hier en daar een museum bezoeken staat ook op het programma. Of even halt houden op mooie plekjes, zoals hier Ieper.”

Win-winsituatie

Dawn Smith, een vrouw in haar vijftiger jaren, komt niet onbeslagen op het ijs. “Het is de 10de rally waaraan ik deelneem”, zegt ze. “Zo vertoefde ik al onder meer in Amerika. Nu was het door Covid al even geleden en was ik toe aan een nieuw avontuur. Maar waren we dat niet allemaal?”

Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) is blij dat de organisatie van de rally bij de stad aanklopte. “2 jaar geleden was Ieper een stopplaats voor Peking to Paris, een gelijkaardig evenement”, aldus de schepen. “Dat viel blijkbaar in de smaak en we kregen de vraag om als startplaats te fungeren voor een nieuw evenement. Omdat de rally begin de week valt, konden we alle activiteiten van afgelopen weekend gewoon laten doorgaan. De auto’s kunnen vandaag en morgen nog worden bezichtigd op de Grote Markt. Het kost de stad niets, het is dus een win-winsituatie. Het is meteen ook het bewijs dat onze stad bij organistoren in de smaak valt.”

Volledig scherm De wagen van Dawn Smith. © Henk Deleu

Volledig scherm Ook deze Porsche neemt deel aan de rally. © Henk Deleu

Volledig scherm Ook deze Porsche neemt deel aan de rally. © Henk Deleu

Volledig scherm De wagens die deelnemen zijn allemaal voor 1976 gebouwd. © Henk Deleu

Volledig scherm Hopelijk raakt deze 2CV in Istanboel. © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.