Houtsnijders tonen vaardigheden tijdens ‘Atelier in Beeld’: “Enkel wat handigheid en geduld zijn vereist”

IeperDit weekend gooien overal in Vlaanderen kunstenaars de deuren van hun ateliers open in het kader van ‘Atelier in Beeld’. In het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Ieper kan je de houtsnijwerkers aan het werk zien. “Iedereen kan dit, enkel wat handigheid en veel geduld zijn vereist”, vertelt Geert Woussen (57), die er lesgeeft.

Houtsnijden is een mix van ambacht en kunst. Je moet immers eerst de techniek onder de knie hebben, vooraleer je je creativiteit kan botvieren. “Bij ons kunnen mensen over een looptijd van 8 jaar een cursus houtsnijden volgen”, zegt leerkracht Geert Woussen. “Je start met eenvoudige oefeningen en je gaat van meubelpanelen over figuratief tot abstract. Bij ons maken de cursisten allerlei voorwerpen. Je ziet olifanten en vogels, maar ook kunstige dingen.”

Pensioen

Of iedereen dit kan? Geert gelooft van wel. “Er bevindt zich tussen de deelnemers één iemand met een vooropleiding hout. Daarnaast bestaat de groep uit een verscheiden allegaartje: elektriciens, een boswachter, een ergotherapeut, een verzekeringsagent, een molenaar en iemand uit het bankwezen. Veel van onze cursisten werden als ze jong waren door hun ouders verplicht om naar het college te gaan, terwijl ze toch liever met hout hadden gewerkt. Nu ze met pensioen zijn, komen ze naar hier.”

Dirk Bilcke (rechts) begon met houtsnijden toen hij thuis zat na een operatie.

“Iedereen kan dus leren houtsnijden, of toch bijna iedereen. Je moet enkel een beetje handig zijn en nog belangrijker: je moet geduld hebben. Je hoort vaak zeggen dat hout leeft en dat klopt ook. Je weet nooit wat er met je stuk gebeurt. Het kan goed zijn dat je het hier in gladde toestand achterlaat en dat er een week later een barst is in gekomen of dat het is krom getrokken. Het kan ook snel verkeerd lopen. In een seconde kan je je werk vernielen. Een verkeerde slag en je mag opnieuw beginnen.”

Buren bij Kunstenaars

De cursisten zelf proberen vooral te genieten van de lessen. “Het is een ideale hobby”, zegt cursist Dirk Bilcke (65) uit Ieper. “Voor mij is het een vorm van ontspanning. Toen ik 8 jaar geleden met de cursus begon, werkte ik nog in de bank. Het begon voor mij allemaal toen ik maanden thuis zat na een operatie. Op een bepaald moment greep ik de beitels van mijn vader, die bezig was met sculpturen en ik was vertrokken. Om de techniek aan te leren, begon ik in het CVO. Je moet de techniek goed beheersen, anders lukt het niet. Na een tijdje vind je je eigen stijl.” Ondertussen kapte Dirk al heel wat stukken, waarbij een tiental grotere abstracte beelden. Daarmee neemt hij deel aan tentoonstellingen. Enkele exemplaren waren al te zien bij Buren bij Kunstenaars en Yper Art.”

Tijdens 'Atelier in Beeld' kunnen geïnteresseerden de houtsnijders aan het werk zien.

Het atelier houtsnijden van het CVO is op zaterdag 14 mei te bezoeken tussen 10 uur en 18 uur in een gebouw van het VTI langs de Augustijnenstraat 58 in Ieper. Nico Baelde, Dirk Bilcke, Patrick Caesteker, Sabine David, Jeffry Debacker, Luc Decadt, Guido Leniere, José Marchand, Guy Martens, Pius Pauwelyn, Guy Vileyn en Geert Woussen tonen er hun werk. In onze regio gooien er nog andere kunstenaars de deuren van hun atelier open. Meer info daarover via altelierinbeeld.be.

Met een zet beitels en een hamer kan men al aan de slag.

"Hoe meer je weghaalt uit de blok hout, hoe groter de waarde van je werkstuk wordt."

"Een beetje handigheid en veel geduld zijn 2 zaken waarover een houtsnijder moet beschikken."