Houten waterleiding uit middeleeuwen aangetroffen tijdens werken: “Vermoedelijk om een fontein op de Grote Markt te bevoorraadden”

Miet Durnez, gemeenteraadslid voor CD&V in Ieper, woont in de Dikkebusseweg en merkte de houten buizen op toen die al waren opgegraven. “Er wordt momenteel gewerkt in mijn straat en daarbij werd de voorbije dagen een deel van een houten waterleiding uit de grond gehaald”, zegt Miet. “Ik zag plots het hout op de grond liggen en iets zei me dat er iets bijzonder mee was. Ik ben dan ook nogal geïnteresseerd in geschiedenis.” Miet merkte dat er water uit de buizen liep en sprak de kraanman aan die het hout aan het opladen was. “Die vertelde me dat hij niet wist waarvoor de buizen dienden. Ook de mensen van de Watergroep die ter plaatse aan het werk waren hadden zoiets nog nooit gezien.” Het gemeenteraadslid verwittigde het stadsbestuur en daarop werd archeoloog Jan Decorte van CO7 gecontacteerd. Ook andere mensen bleken dat ondertussen al te hebben gedaan.