Houten buitenspel Leeuwentoren kent nieuwe Belgisch kampioen: “Een spannende finale in zomerse temperaturen”

Het buitenspel Leeuwentoren is het geesteskind van Ieperling Stefaan Vanoplynes. Het werpspel is een kruising tussen Kubb en petangue. “De naam verwijst naar de Leeuwentoren die op de Ieperse vestingen te vinden is”, zegt Stefaan Vanoplynes. “Het doel is de Leeuwentoren te veroveren.” Voor de 4de keer organiseerde de uitvinder van het spel een Belgische kampioenschap. Dat werd deze keer uitgevochten door 60 ploegen, goed voor in totaal 192 spelers. “De teams waren afkomstig uit de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen”, zegt Vanoplynes. “Gespreid over 5 pouleavonden gingen telkens de 3 beste ploegen en een geluksnummer 4 door naar de volgende ronde. De finale werd dus gespeeld met 16 ploegen.”

In de finale, die net als de voorrondes, plaatsvond in de zomerbar van Sint-Christophe in Ieper, ging het lange tijd gelijk op. Na een 1-1 stand moest een derde match worden gespeeld om de beker binnen te halen. Hierin toonde Smetvrees 4 (Menen) zich de meerdere van ‘Legen wait for it daddy’s’ uit Ieper”, zegt de organisator. “Volgend jaar bestaan we 5 jaar en organiseren we een verjaardagseditie.”