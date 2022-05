Hooge Crater een van de 5 mooiste camperplaatsen van het land: “Veel te danken aan ligging pal op de Ieperboog”

“Camperplaatsen zijn de ideale manier om een land te ontdekken”, aldus Camptoo. “We zochten 5 Belgische plaatsen met een bijzondere uitstraling, waar je met de camper naartoe kan gaan.” Bij de 5 rekent het platform Camperpunt Hooge Crater in Zillebeke . Uitbaters Niek Benoot en Ilse Watteyne zijn uiteraard blij dat deze beurt hen te eer valt. “Wat begon als een coronaproject in 2020 groeide uit tot een mooie camperplaats. Dit doet echt deugd. We hebben veel te danken aan de ruime plaatsen en de ligging pal op de Ieperboog”, zegt Niek Benoot. “Mensen hebben hier een adembenemend zicht op Ieper en Poperinge. We liggen vlakbij Heuvelland en bovendien passeert hier een fietsnetwerk, wandelnetwerk en naast ons ligt pretpark Bellewaerde. We hebben echt voor elk wat wils, voor mensen die houden van rust, of voor de actieve toeristen.”

Nederlanders

Volgens Niek is de Westhoek zeer populair bij camperaars. “De voorbije 2 jaar waren het vooral Belgen die op een korte vakantie kwamen, maar nu de grenzen terug open zijn, kunnen we al meer buitenlandse toeristen verwelkomen. Heel leuk is dat de buitenlandse camperaars altijd nog wat langer willen blijven, omdat er zo veel te beleven valt in onze mooie streek. Vooral Nederlanders kunnen het goede leven van de Westhoek heel goed smaken. Dat is voor iedereen een win-win, want hoe langer mensen in onze streek blijven, hoe meer ze de lokale handelaars en horecazaken een bezoekje brengen.” Naast Hooge Crater staat nog een tweede West-Vlaamse camperplaats in de top 5, namelijk Bonterie uit Diksmuide. De andere drie liggen in de Limburg en in de Ardennen.