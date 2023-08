Honderdtal Vlaams-nationalisten wonen Kameraadschapsavond bij: “We laten ons door niemand de mond snoeren en zeker niet op onze eigen weide”

IJzerwake haalt slag thuis: Raad van State fluit stadsbe­stuur terug nadat Kameraad­schaps­avond geen vergunning kreeg

De vzw achter de IJzerwake in Ieper heeft via de Raad van State zijn slag thuis gehaald en mag nu ook de Kameraadschapsavond organiseren. Die staat gepland op de vooravond van de IJzerwake, maar daarvoor had de vzw van de stad Ieper, in tegenstelling tot de IJzerwake zelf, geen vergunning gekregen.