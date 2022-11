Honderd jaar geleden overleed Louise De Hem: “Dat ze een professionele carrière als kunstenaar zou uitbouwen, stond zeker niet in de sterren geschreven”

IeperIn de Koninklijke zaal van het Yper Museum is nog in maart volgend jaar de expo ‘Louise/Edith. Op handen gedragen’ te zien. De expo is een eerbetoon aan de Ieperse schilderes Louise Dehem, die op 22 november 1922 overleed. “Ze bouwde een internationale carrière uit, iets wat als vrouw niet evident was te doen in die periode”, zegt Hannelore Franck, wetenschappelijk medewerker van het Yper Museum. Wie Louise De Hem was, lees je hieronder.

Louise De Hem werd geboren op 10 december 1866 in de Boterstraat in Ieper. Haar vader, Henri Dehem is verkoper, boekhouder en herbergier. Hij sterft in 1872. De moeder van Louise, Eulalie Bartier, komt uit een familie van landbouwers. “Geen kunstzinnige familie dus”, zegt Hannelore Franck. “Dat Louise een professionele carrière als kunstenaar zal uitbouwen, stond dus niet in de sterren geschreven. Het is haar schoonbroer, Théodore Ceriez, die haar de eerste beginselen bijbrengt. Hij is kunstenaar en directeur van dé Academie in Ieper.”

Théodore Ceriez

In 1885 stelt ze een eerste werk tentoon: ‘De Oesters’. Louise is dan net geen 19 jaar oud. Het werk wordt toegelaten tot het Salon van Spa. Twee jaar later, in 1887, trekt Louise naar Parijs om haar opleiding te vervolledigen. “Louise studeert aan enkele privéscholen, aangezien het officieel kunstonderwijs niet openstaat voor vrouwen op dat moment”, vertelt Hannelore Franck. “Waarschijnlijk maakt ze in het atelier van de Belg Alfred Stevens kennis met pastelkrijt als medium. Het wordt snel haar favoriete kunstvorm. Tussen 1887 en 1892 verblijft ze meerdere keren in Parijs voor opleidingen.”

Volledig scherm Hannelore Franck: “Dat Louise een professionele carrière als kunstenaar zal uitbouwen, stond zeker niet in de sterren geschreven." © Henk Deleu

In 1892 keert ze terug naar Ieper en begint haar carrière als portrettist. Ze deelt een atelier met Théodore Ceriez in de Boterstraat. “Vrouwelijke schilders beperken zich vaak tot landschappen en stillevens, maar niet Louise. Er moet geld worden verdiend en gelukkig laat de Ieperse bourgeoisie zich maar wat graag door haar portretteren. Louise De Hem maakt carrière, raakt bekend en neemt deel aan veel Salons in binnen- en buitenland. Salons zijn de uitgelezen plekken om als artiest naamsbekendheid op te bouwen”, klinkt het. “De beste werken ontvangen prijzen en er komt veel volk naar toe. Het is ook in de Salons dat er werken worden verkocht en opdrachten besteld. Louise neemt in 1888 al deel aan het Salon van Parijs en daarna nog aan veel andere in Europa en de VS.”

Art-nouveauwoning met atelier

Na 1900 verandert er op korte tijd veel voor Louise De Hem. In 1904 sterft haar mentor en schoonbroer Ceriez. “Louise wordt de enige kostwinner in het gezin van drie vrouwen. Eén jaar later verhuist ze, samen met haar moeder en haar zus, naar Brussel. In Vorst betrekken ze een prachtige art-nouveauwoning met atelier. Voor Louise is de verhuis naar Brussel een logische stap in haar carrière. Brussel ontwikkelt zich op dat moment tot hét kunstcentrum van België. Bovendien is het potentieel cliënteel in Brussel veel groter dan in Ieper”, vertelt Hannelore Franck. In 1908 huwt Louise met ingenieur Frédéric Lebbe, net als Louise uit Ieper afkomstig, maar in Brussel gaan wonen. “Op 9 oktober 1910 sterft Eulalie, de moeder van Louise. “Louis portretteerde haar moeder meerdere keren. Die werken tonen een strenge vrouw waarvoor het leven niet zacht is geweest. In 1918 stopt Louise De Hem met schilderen. Waarom ze dat deed, weten we niet. Uiteindelijk sterft ze op 22 november 1922, twaalf jaar na haar moeder. Ze werd 56.”

Volledig scherm 'Terugkeer na een processie in Vlaanderen' is een van de meest ambitieuze doeken van de jonge kunstenares. © Henk Deleu

Via een legaat van haar zus Hélène Dehem worden tientallen werken van Louise De hem aan de stad Ieper geschonken. Deze collectie vormt de basis van het eerste Ieperse stedelijk museum dat in 1929 de deuren opent in het Vleeshuis. “Met Louise/Edith. Op handen gedragen.’ willen we met het Yper Museum Louise De Hem weer buiten Ieper bekendheid geven. De expo focust expliciet niet op haar biografisch verhaal, maar laat de werken zelf spreken. Er zijn maar liefst 50 werken te zien”, aldus nog Hannelore Franck. Meer info via www.ypermuseum.be.

