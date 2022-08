Hoge energieprijzen en stijgende loonkosten duwen bedrijven in het rood: “Het is 5 na 12”

Belangenorganisatie Voka voerde een enquête uit bij 700 ondernemingen en daaruit blijkt dat ondernemingen in de problemen geraken door de hoge energieprijzen in combinatie met de continu stijgende loonkosten. Voor alle bedrijven ligt de huidige gasprijs 180 procent hoger dan gemiddeld in 2021, voor de energie-intensieve bedrijven is de aardgasprijs 260 procent hoger. De elektriciteitsprijzen zijn respectievelijk 100 procent en 150 procent gestegen. Door de sterk gestegen energieprijzen draait een op de vier energie-intensieve ondernemingen nu al met een operationeel verlies, nog eens vier op de tien zien een belangrijk risico op verlies bij verder stijgende energieprijzen.

Europese crisis

“De huidige energieprijzen treffen de textielreinigingssector onverbiddelijk hard. Als we het hoofd boven water willen houden en als verantwoordelijke ondernemers willen blijven investeren in duurzame toepassingen, moeten onze beleidsmakers nu iets doen aan deze extreme prijzen”, zegt Piet Dermaux van Klaratex in Wevelgem. Klaratex verhuurt en onderhoudt werkkledij en runt een industriële wasserij. In 2019 plaatste het bedrijf nog 1.140 op haar gebouw. “Onze investeringen in zonne-energie vormen maar een druppel op een hete plaat in het trotseren van deze energiecrisis. Het financieel rendement dat onze zonnepanelen in een half jaar hebben behaald, is door de huidige gasprijzen al na minder dan vier maanden volledig verdampt.”

Bij een verdere stijging van de energieprijzen zegt een derde van de bevraagde bedrijven hun productie te zullen verminderen of zelfs stop te zetten. Bij de energie-intensieve bedrijven ligt dat percentage nog hoger. “De huidige situatie is onhoudbaar”, aldus Sander Laridon van Unilin in Wielsbeke. “De energieprijzen bereiken absurde recordhoogtes. In het zog hiervan zien we de prijzen van zowel chemische grondstoffen als hout verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. De Europese industrie wordt langzaam gewurgd en zal snel marktaandeel verliezen tegenover landen als China, de VS en Turkije, waar de energieprijzen een pak lager liggen. Dát is het verschil met vroeger: dit is geen globale crisis, maar een Europese.”

Werkloosheid

Een op de vijf ondernemingen verwacht in de komende zes maanden een daling te zien van het aantal personeelsleden. Dat geldt ook voor de grote bedrijven. Een op de drie bedrijven geeft aan in de komende maanden een beroep te willen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. Bovendien drijven de stijgende energieprijzen de inflatie omhoog en hebben zo een directe impact op de stijgende loonkosten. In de periode 2022-2024 vertaalt zich dat in een extra loonfactuur van 26 miljard euro, integraal te betalen door de private werkgevers.

“Het is vijf ná twaalf. We stevenen in sneltreinvaart af op een recessie. Onze overheid moet zich klaarmaken om snel te reageren”, aldus Mons. “Aan de federale en Vlaamse regering vragen we om op korte termijn concrete ondersteuning te bieden aan ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de hoge energieprijzen. Daarnaast roepen we op om het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid uit te breiden voor deze energiecrisis. Als we onze productiebedrijven nu niet overeind houden, dreigt een cascade-effect voor grote delen van onze economie en riskeren we productiecapaciteit die werd stopgezet, voorgoed te verliezen. Op Europees niveau is een ingreep in het marktmechanisme urgent.”

Windmolens

Van alle bedrijven wil 26 procent onmiddellijk (meer) investeren in hernieuwbare energie, nog eens 20 procent binnen het jaar, 21 procent op langere termijn. 56 procent denkt daarbij aan zonnepanelen, 44 procent aan energiebesparing en -efficiëntie, 22 procent aan batterijopslag, 9 procent aan windmolens.

