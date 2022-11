Historische rallywagens in centrum van Ieper met Ypres Historic Rally en Ypres Rally Regularity

“Het goede nieuws is dat de fans gratis kunnen genieten van het spektakel, zowel op de markt in Ieper als op de klassementsproeven”, aldus het organiserende Superstage. “De Ypres Historic Rally gaat vrijdagavond om 19.30 uur van start op de Grote Markt in Ieper, gevolgd door een snelheidsproef van 8,17 km in Boezinge. Op zaterdag volgen nog eens 8 klassementsproeven, te beginnen met de langere versie van de proef in Boezinge (11,37 km), gevolgd door de proeven van Heuvelland (7,15 km) en Zonnebeke (7,15 km). In de namiddag wordt deze lus van drie proeven nog eens herhaald en de wedstrijd wordt afgesloten met een derde passage op de proeven van Heuvelland en Zonnebeke. De 9 proeven samen zijn goed voor 73,66 km tegen de klok. Ondertussen kunnen de liefhebbers naar de Ypres Rally Regularity kijken, die op vrijdag en zaterdag in ‘closed road stages’ wordt afgewerkt.” Het rally-evenement brengt wat verkeershinder met zich mee. De verkeersmaatregelen voor Ieper vind je hier. Zaterdag doet de rally ook Heuvelland aan. Tussen 7 uur en 18 rijden de piloten hun klassementsproef tussen Dranouter en Nieuwkerke. Bewoners langs het parcours of een toegangsweg naar de klassementsproef werden op de hoogte gebracht door de organisatie. Ook voor Zonnebeke is dat het geval. Meer info via www.ypreshistoricrally.be.