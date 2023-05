Hilde Van Canneyt praat met lokale kunstenaars op verjaardagsfeestje Frock Gallery

Toerisme­bus­sen mogen sinds kort weer parkeren aan het In Flanders Fields Museum: “Maar niet langer dan 5 minuten”

Het Ieperse stadsbestuur heeft voor de dienst Toerisme een plaats ingericht waar twee toerismebussen minder mobiele groepsbezoekers kunnen afzetten of oppikken. Dat gebeurt op vraag van het In Flanders Fields Museum. Groepen laten het museum namelijk links liggen omdat er geen parking dichtbij is. “Dit nadeel willen we zoveel mogelijk minimaliseren.”