“Hij betastte hun borsten, terwijl ze helse pijnen leden”. Verpleger misbruikt vier jonge vrouwen op spoed en slaat ook toe in woonzorgcentrum

Stad Ieper solidair met de slachtof­fers van de aardbeving in Turkije en Syrië: “De noden in de regio zijn gigantisch groot”

De stad Ieper maakt 2.500 euro vrij voor noodhulp aan de door de zware aardbeving getroffen gebieden. De helft daarvan gaat naar The White Helmets in Syrië. De rest naar het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties 1212. “Ons hart is bij de vele slachtoffers, familie en vrienden in Turkije en Syrië die verweesd achterblijven.”