Highlight Festival verhuist en gaat samenwerking aan met tweesterrenrestaurant: “We mikken op 9.000 bezoekers”

Het Highlight Festival vond een eerste keer plaats in 2018 en werd georganiseerd door Niels Pierpont, Lennert Vintevogel, Jordy Bequoye en Jeroen Crombez. Bij de eerste editie verwelkomde het viertal 2.500 bezoekers en 300 vips op de ‘alpacaweide’ op de hoek van de Meenseweg en de Zuiderring. In 2020 gooide corona roet in het eten, maar vorig jaar weerklonken de beats wel weer dankzij het Covid Safe Ticket. “We kregen 6.500 bezoekers over de vloer”, vertelt Lennert. “Voor onze weide was dat een maximum. Ook naar veiligheid toe konden we daar niet meer uitbreiden. We willen echter groeien en dus moesten we op zoek naar een nieuw terrein. Dat is in Ieper geen evidente zaak.”

Volledig scherm Highlight Festival lokte vorig jaar 6.500 bezoekers. © Henk Deleu

Twee extra podia

Uiteindelijk hoefden ze toch niet ver te zoeken, want de oplossing lag aan de andere kant van de Zuidering. Een groter terrein betekent twee extra podia, wat het totaal op vijf brengt: Mainstage, Babafest, The Garden of Techno, Papi Chulo en De Feesthut. “Daarmee willen we ook andere muziekstijlen een kans geven en trekken we hopelijk ook een ander publiek aan”, gaat Vintevogel verder.

Volledig scherm Het Highlight Festival editie 2022 werd in CC Het perron voorgesteld met een heuse show. © Henk Deleu

Mooie wisselwerking

De organisatoren gaan hun vips dit jaar ook serieus in de watten leggen. De Gouden Vip-formule blijft bestaan, met een menu verzorgd door De Lissewal. Een tweede tent komt er nu voor de Diamond Vips, waarvoor de organisatoren samenwerken met tweesterrenrestaurant Hostellerie Saint-Nicolas. “Medeorganisator Jeroen Crombez is een vriend van mij en ik ben een muziekliefhebber”, zegt chef Michael Vanderhaeghe. “We hebben al wat ervaring met het koken voor evenementen, dus het is voor ons logisch dat we iets willen doen voor het Highlight Festival. Het creëert een mooie wisselwerking en we helpen elkaar om onze regio op de kaart te zetten. De mis-en-place doen we in het restaurant, maar de rest gebeurt in een keuken op het terrein. We kijken er in ieder geval al naar uit.”

Hoewel er nog geen line-up bekend is, begon het festival maandag met de ticketverkoop. Nog geen 24 uur later waren er al 1.736 kaarten de deur uit. Meer info op www.highlightfestival.com.

Volledig scherm Highlight Festival 2022 werd voorgesteld in CC Het Perron met een optreden van Michael Schack. © Henk Deleu