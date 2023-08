Highlight Festival bestaat 5 jaar en bouwt verjaardagsfeestje met extra dag: “We zijn heel trots dat we dit in Ieper kunnen doen”

Inbrekers stelen caravans voor 205.000 euro van bedrijf: “Ze worden gefilmd en toch slaan ze rustig hun slag”

Dieven gingen er afgelopen nacht vandoor met vijf dure caravans vanop het bedrijf Decuyper Motorhomes & Caravans in Poperinge. Met een slijpschijf maakten ze een opening in de omheining. Nadien sleepten ze vijf dure caravans weg. Het is lang niet de eerste inbraak bij het bedrijf. “Er is verlichting en ze worden gefilmd, maar ze deinzen voor niets terug”, vertelt zaakvoerder Bart Decuyper.