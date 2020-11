Hevige brand in recyclagebedrijf in Ieper levert gigantische rookpluim op

IeperOp de industriezone in Ieper is woensdagavond brand uitgebroken bij het bedrijf Staelens Recup, langs de Bargiestraat. Dat gaat gepaard met een hevige rookontwikkeling. Er vielen geen slachtoffers en de bedrijfsgebouwen werden min of meer gevrijwaard.

Het vuur werd kort na 20 uur opgemerkt. Bij het aanrijden van de brandweer sloegen de vlammen al metershoog in de lucht. Onmiddellijk werd versterking opgeroepen van verschillende posten van Brandweer Westhoek. “Omdat de rookkolom van de brand in de richting van Pilkem trok, hebben we de bevolking via een BE-alert bericht gevraagd om ramen en deuren te sluiten, en ventilatiesystemen uit te schakelen”, zegt brandweerwoordvoerder Kristof Louagie. Volgens burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) was het in het begin even spannend om de brand te omschrijven. “Maar de brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle zodat er geen gevaar meer dreigde voor de omgeving.”

Volledig scherm De hevige brand bij het bedrijf Staelens Recup in Ieper ging gepaard met een grote rookontwikkeling. © RV

300 autowrakken

Op het terrein, achter de bedrijfsgebouwen, lagen zowat 300 autowrakken gestapeld. “Het is daar, buiten dus, dat de brand is ontstaan”, weet Emmily Talpe. “Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De vlammen vonden een dankbare prooi in de grotendeels gestripte wrakken die klaar stonden voor recyclage. Nu en dan waren er ook kleine ontploffingen te horen, wellicht afkomstig van resten brandstof.” De brandweer maakte onder meer dankbaar gebruik van een waterreservoir vlakbij het bedrijf om de vlammen te lijf te gaan. Het duurde tot een stuk na 23 uur vooraleer de grootste vlammen gedoofd waren. “Er werden meteen ook voorzorgsmaatregelen genomen om te vermijden dat eventueel vervuild bluswater zou kunnen wegspoelen”, zegt Emmily Talpe. “Het nablussen zal allicht nog de hele nacht duren.”

Gevestigde waarde

Staelens Recup is gespecialiseerd in de verwerking van metaal en afval. De chauffeurs van het bedrijf halen schroot en afval op in Ieper en omgeving, maar ook in de hele provincies West- en Oost-Vlaanderen, en Noord-Frankrijk. Het familiebedrijf is al meer dan dertig jaar een gevestigde waarde in de sector. Bij Staelens Recup werkt een vijftiental mensen. Een aantal van hen vernam het nieuws van de brand op sociale media en kwam meteen een kijkje nemen. “Verschrikkelijk dat dit ons bedrijf moet overkomen”, schudden ze het hoofd.

