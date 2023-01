“Het was precies Hollywood aan de IJzer”: dolleman steelt belbus en begint dan aan hallucinante rit

autosport wk rally Martijn Wydaeghe voor de start van het WRC 2023: “We willen voor de titel meevechten”

Nu donderdag, 19 januari, start in het Prinsdom Monaco het World Rally Championship of WK Rally 2023. Onder de vaste deelnemers vinden we vijf Belgen, waarvan drie copiloten en één van hen is de West-Vlaming Martijn Wydaeghe. Hij gaat voor het derde opeenvolgende jaar op zoek naar de wereldtitel, naast uiteraard de beste Belg ooit in de rallysport, Thierry Neuville.

12:43