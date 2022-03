Het Ieperse Grote Marktstraatcomité heeft met Mathijs Schoonaert een nieuwe voorzitter

Dierenop­vang­cen­trum De Zonnegloed is klaar om Oekraïense dieren op te vangen: “Oekraïense verzorgers stierven al toen ze de dieren probeerden te voederen..”

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren bereidt zich voor om Oekraïense dieren op te vangen. De vzw vangt verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren op die niet terug naar de natuur kunnen. “Een concrete vraag hebben we nog niet gekregen, maar we hebben al doorgegeven aan welke diersoorten we onderdak kunnen bieden.”

10 maart