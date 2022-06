Het buurthuis d’Oude Kapelle sprint de zomer in met de Tour de France: “Ook vaste activiteiten blijven op programma staan”

“In dit zomerprogramma zullen twee thema’s centraal staan, we gaan den boer op maar aftrappen doen we met de Tour de France”, vertelt buurtzorgcoördinator Maddy Decroix. “Vanaf maandag 4 juli kan je bij ons terecht om de koers te volgen en ondertussen gezellig samen te zijn. Om het geheel wat in te kleden hebben we cabaretier Karel Declercq uitgenodigd met zijn show ‘Sterren op de koersvloer’. Karel is de pa van profrenners Tim (Deceuninck-QuickStep) en Benjamin (Arkéa-Samsic). Hij zingt en grapt vanuit het hart van het peloton. Karel imiteert kleine en grote wielersterren in een show met humor en ontroering. Deze show wordt gratis aangeboden voor iedere buurtbewoners, maar vooraf inschrijven is aangewezen want de plaatsen zijn beperkt.”

Oldtimermeeting

“Later in de zomer halen we wat landbouwsferen binnen in onze tuinen en buurthuis. Op dinsdag 19 juli gaan we op uitstap naar ‘Bachten de Kupe’ waarna er lekker gegeten en nagepraat kan worden in het buurthuis. Ook hiervoor is inschrijven noodzakelijk.” Als klapper op de vuurpijl is er op zaterdag 6 augustus een oldtimermeeting in samenwerking met de oldtimerclub De Zwartrokers uit Merkem. “Die dag verwachten we heel wat oldtimertractoren en wordt onze tuin heel gezellig”, aldus Maddy. “We sluiten dit thema af met een breughelfestijn op dinsdag 16 augustus in het buurthuis.”

Kaartersnamiddagen

Daarnaast blijven de vaste activiteiten op het programma staan: kaartersnamiddagen op maandag en de breiclub tweewekelijks op vrijdag. Zin om deel te nemen of nog vragen? Meer info kan je verkrijgen via 057/22.69.54 of via maddy.decroix@wieltjegracht.be.

