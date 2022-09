Het archief van de kasselrij Ieper na 30 jaar terug in Rijksarchief Brugge: ”Een ware goudmijn voor onderzoek naar de geschiedenis van de Westhoek”

IeperNadat het 30 jaar in de Kattenstad in bewaring bleef, is het archief van de kasselrij Ieper teruggekeerd naar de eigenaar, het Rijksarchief van Brugge. Daar is het vanaf vandaag raadpleegbaar. “Geen eenvoudige opdracht om alles te verhuizen.”

Een kasselrij of burggraafschap vormde de belangrijkste militaire, gerechtelijke en bestuurlijke indeling van het graafschap Vlaanderen, georganiseerd rond een grafelijke burcht. Aanvankelijk installeerde Boudewijn IV van Vlaanderen vier kasselrijen: Brugge (Brugse Vrije), Gent (Oudburg), Sint-Omaars (Saint-Omer) en Doornik. Het aantal kasselrijen werd later uitgebreid. In 1680 was er ook spraken van kasselrij Kortrijk en kasselrij Ieper. Tot het burggraafschap Ieper behoorde onder meer Ieper, Kemmel, Mesen, Wijtschate, Zillebeke, Zonnebeke en Langemark. Het rechtsgebied van de kasselrij werd in de 14de eeuw uitgebreid met de Oost-Ieperambacht, waar onder meer Poelkapelle, Passendale, Geluveld, Beselare en zelfs Hooglede en Roeselare toe behoorden. De kasselrijen bleven als bestuurlijke en gerechtelijke indeling voortbestaan tot het einde van het ancien régime.

Eerste Wereldoorlog

“Het archief van de kasselrij Ieper kende een bewogen geschiedenis”, staat te lezen in een nieuwsbericht van het het Rijksarchief. “In 1852 droeg de rechtbank van eerste aanleg van Ieper een grote hoeveelheid archief van de kasselrij en verschillende heerlijkheden en parochies uit het district over aan het Rijksarchief Brugge. Hierdoor ontsnapten tijdens de Eerste Wereldoorlog de documenten aan het lot dat het oud archief van de stad Ieper onderging, namelijk te worden vernietigd door het oorlogsgeweld.”

Volledig scherm Twee pagina’s uit de “wetten, costumen, kueren ende statuten vander sale ende casselrie van Ypre”, 1535. Op deze pagina’s kan men onder meer verschillende bepalingen over de beteugeling en de bestraffing van geweldsdelicten terugvinden. © Rijksarchief Brugge

Jobstudenten

In 1992 werd een bruikleencontract opgemaakt tussen het Rijksarchief en de stad Ieper voor het tijdelijk onderbrengen van dit archiefbestand naar Ieper. Ook in dat jaar werd in de stad een voltijds stadarchivaris in dienst genomen. “Het archief van de kasselrij is eigendom van het Rijksarchief. De duur van dit bruikleencontract was 30 jaar en dit contract liep af in augustus 2022”,verduidelijkt Alexander Declercq, directeur bibliotheek en archief van Ieper. Het bleek een hele opdracht om de documenten terug naar Brugge te brengen. Het archief bestaat immers uit 315 strekkende meter aan archiefdozen, losse registers en banden. Een medewerker van het Rijksarchief Brugge kreeg hulp van enkele jobstudenten om alles op paletten te plaatsen. Met de vrachtwagen werd het geheel naar het noorden van de provincie vervoerd.

Schepenbank

Het is de bedoeling dat de stukken kunnen worden geraadpleegd in de leeszaal van het Rijksarchief in Brugge. “Voorlopig kunnen onderzoekers en genealogen gebruikmaken van de inventarissen die door het stadsarchief van Ieper werden opgesteld”, aldus het Rijksarchief. “Binnenkort zullen deze inventarissen via de zoekwebsite van het Rijksarchief raadpleegbaar zijn. Het archief van de kasselrij Ieper is een ware goudmijn voor genealogen en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Westhoek. In dit archief bevinden zich onder meer grote aantallen dossiers van processen die voor de schepenbank van de kasselrij werden gevoerd, staten van goed van inwoners van de kasselrij, en rekeningen en wettelijke passeringen van diverse parochies en heerlijkheden.”

