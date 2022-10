Herbestemming openluchtzwembad opnieuw op tafel: “Nieuwe ontwerpen voor de site in de maak, waarbij inspraak belangrijk is”

IeperNadat minister Diependaele de declassering van het openluchtzwembad uitriep, zet het Ieperse stadsbestuur de herbestemming van de site opnieuw op de rails. Vijf studiebureaus zijn in de running om twee ontwerpen rond het zwembad uit te werken die aan de bevolking worden voorgelegd. “Weggegooid geld”, schreeuwen oppositiepartijen CD&V en Groen. “Wat is er fout met het vorige ontwerp?” Volgens schepen Bolle (Vooruit) zitten we nu in een heel andere situatie. “Er is veel meer mogelijk omdat het zwembad geen beschermd erfgoed meer is.”

In maart 2018 kwamen in Huize Wieltjesgracht in Ieper zo’n 100 mensen samen op een van de twee participatiemomenten over de toekomst van het voormalig openluchtzwembad van Ieper. Dat zwembad opende op 25 juni 1885 de deuren. 116 jaar lang trokken Ieperlingen er heel wat baantjes, tot het in 2001 definitief de deuren sloot. Het zwembad voldeed niet meer aan de milieunormen. In 2009 werd de site beschermd als monument, wat betekende dat daarmee rekening moest worden gehouden bij een eventuele herbestemming.

Het vorige stadsbestuur schreef een wedstrijd uit met als doel een nieuwe invulling te geven aan de locatie. Het ontwerp van het Antwerps bureau Stramien kwam als winnaar uit de bus. Het idee was om een vijverpark te maken, waarbij de ontwerpers focusten op groen, erfgoed, recreatie en vooral water. De werken zouden in 2019 beginnen. De gemeenteraadsverkiezingen staken daar echter een stokje voor.

Overstromingen

De site verloederde verder, maar de nieuwe meerderheid ijverde achter de schermen voor een declassering van het zwembad. Ook het vorig stadsbestuur had dat trouwens geprobeerd. Dit jaar nam minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) de uitzonderlijke beslissing om het zwembad te declasseren. “En dat was noodzakelijk”, klonk het toen. “Om in de toekomst overstromingen te voorkomen is er in Ieper ook een oostelijke waterverbinding nodig. In de praktijk wil dat zeggen dat er water via de Kasteelgracht naar de Wieltjesgracht moet kunnen lopen. De werken zijn een must, maar we zaten vast omdat het openluchtzwembad beschermd erfgoed was.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Er moet dringend iets gebeuren met de site. © Henk Deleu

Het Ieperse schepencollege en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hebben ondertussen het herbestemmingsproces terug opgestart. Er volgde een oproep naar kandidaat-ontwerpers en vijf bedrijven schreven zich in: Omgeving, U define, Platform architectuur, Osmos en Sweco. “Niet meteen de eerste de beste”, merkt schepen Bolle op.

Besparingen

“In tijden waarbij moet worden bespaard op alles en nu opnieuw studiekosten doen, herbeginnen om te herbeginnen, om dan finaal niet veel te wijzigen aan de aanvankelijke plannen, dan is dat volgens ons toch wel geld van de Ieperlingen weggooien”, reageerde Katrien Desomer, fractieleider van oppositiepartij CD&V, op de laatste gemeenteraad. Ook Jordy Sabels van Groen vindt dat het vorige plan kan blijven bestaan, mits enkele aanpassingen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een schets van het vorig ontwerp dat werd voorgesteld: "Daar kan nog gebruik van worden gemaakt." © Stramien

Inspraak

“We herbeginnen niet zomaar”, reageerde Bolle. “Omdat de site inmiddels is gedeclasseerd zitten we in een heel andere situatie waar heel wat meer mogelijk is. Bovendien maken we, door het dossier opnieuw open te gooien, kans op een subsidiëring van maar liefst 600.000 euro. Daarnaast was bij de het vorige voorstel de inspraak van de bevolking eigenlijk een non-participatie. Er konden enkel wat komma’s worden verplaatst. Dit keer willen we de mensen verschillende alternatieven voorleggen: één waarbij water heel belangrijk is en één waarbij water discreet is. Ik heb trouwens nooit gezegd dat het oude ontwerp niet meer aan bod zal komen. Ik veronderstel dat de vijf bureaus die zich inschreven in het project daar wel gebruik zullen van maken.”

De stad heeft 80.000 euro voorzien voor de uiteindelijke ontwerper van het plan. “De helft van die kost is voor de VMM, maar wij als stad betalen de som integraal”, aldus de schepen. “De reden daarvoor is dat we op die manier aanspraak kunnen maken op een maximum subsidie. Later betaald de VMM de helft dan terug aan ons”, aldus de schepen.

“Dat er nu meer inspraak zal zijn dan vroeger dan weet ik nog zo niet. Dat er is de laatste 4 jaar al vaker gezegd, maar het is nog nooit echt gebeurd”, merkte Jordy Sabels van Groen nog op.

Volledig scherm Een beeld uit de oude doos: In 1899 werd besloten om een redder in te schakelen, compleet met boot en zwemband. © Westhoek Verbeeldt

