Help mee het Vredeslicht te verspreiden: “Een teken van hoop in deze donkere periode”

Poelkapelle Na meer dan een halve eeuw valt het doek over Stock Americain Geldhof: “Noodge­dwon­gen, want een opvolger vonden we niet”

Nog tot 1 januari kan je er allerlei spullen kopen, maar dan sluit na 54 jaar (!) de Stock Americain langs de Houthulsteweg in Poelkapelle voorgoed de deuren. De uitbaters, twee boers en twee zussen, zijn allen al lang aan een welverdiend pensioen toe en verkochten de site. Met de sluiting verdwijnt alweer een Amerikaans stockhuis, een fenomeen dat stilaan aan het uitsterven is. “Jammer dat het voorbij is, want die winkel was onze passie.”

7 oktober