Heilig Hartziekenhuis pakt voedselverspilling aan: “We gooien dagelijks 86 kg minder in de vuilnisbak”

IeperHet psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper zet serieus in op het verminderen van voedselverspilling. Met het Foodwin-project wordt tot 86kg per dag minder eten weggegooid, wat neerkomt op 31 ton per jaar. “De kost van 1 ton afval afkomstig van voedselverlies is 85 euro, wij besparen op deze manier 2.635 euro per jaar.”

De cijfers liegen er niet om: in grootkeukens gaat veel voedsel verloren. Dat is ook het geval in het Heilig Hartziekenhuis in Ieper, althans tot vorig jaar. “In juni vorig jaar voerden we in onze grootkeuken een meeting uit en daaruit bleek dat er bij ons tot 200kg voedsel per dag de vuilbak in werd gegooid, wat neerkomt op meer dan 73 ton per jaar”, zegt Hilde Cailliau, financieel directeur van het ziekenhuis. “We wilden daar iets aan doen en zetten een project op poten om de verspilling te verminderen.”

Brood en aardappelen

“Uit een analyse werd duidelijk dat soep een groot aandeel had in de probleem”, aldus Mark Gleijm, diensthoofd keuken in het ziekenhuis. “Door recepten te wijzingen konden we al heel wat efficiënter werken. Dat is echter niet zo eenvoudig. Je kan niet zomaar een kleinere hoeveelheid van een bepaald ingrediënt gebruiken, het volledige recept moet worden herbekeken. Ook de porties passen we aan, maar dat betekent niet dat mensen met honger van tafel gaan. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Ook andere ingrepen brengen de voedselverspilling naar beneden. “We herbekeken bijvoorbeeld de aankoop van brood en aardappelen”, zegt Hilde Cailliau. “Het project levert duidelijke resultaten op, we kunnen zelfs spreken van een halvering aan voedselverspilling. We besparen nu 81kg per dag, wat neerkomt op 31 ton per jaar. Dat levert ons meteen ook een financiële winst op. De kost van 1 ton afval afkomstig van voedselverlies bedraagt 85 euro, wat neerkomt op een besparing per jaar van maar liefst 2.635 euro op afval.”

99 ton CO2

“Onze ambitie is om deze lijn van voedselreductie door te trekken naar andere grootkeukens uit de streek”, zegt Iepers schepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “Wat in een grootkeuken kan worden bespaard, kan als voorbeeld dienen voor bijvoorbeeld rusthuizen en scholen. Ook de horeca kan op dat vlak een inspanning doen. Naast minder afval en een financieel voordeel, helpen we de CO2-uitstoot te verminderen. Met dit project komen we zelf aan 99 ton minder uitstoot.”

Het project ‘reductie van voedselverlies’ is een samenwerking tussen de stad Ieper en het Heilig Hartziekenhuis in ondersteuning van de provincie en Foodwin, het Europees innovatienetwerk rond voedselverlies.