Heilig Bloedprocessie viert zeventigste verjaardag: “Ook corona doet ons de das niet om”

VoormezeleNu zondag rijdt in Voormezele de Heilig Bloedprocessie opnieuw uit, na een onderbreking van drie jaar. Voorzitter Paul Breyne vreesde even dat corona de nieuwe dynamiek die de stoet kent zou doen verdwijnen, maar dat blijkt niet het geval. “Aan de processie van Brugge kunnen we niet tippen, maar ik hoop dat ons evenement nog jaren mag bestaan.”

In het centrum van Voormezele zijn stadsarbeiders druk in de weer met het opbouwen van de tribune voor de Heilig Bloedprocessie die nu zondag uitrijdt. Dat gebeurt voor het eerst in drie jaar, want zelf het bloed van Christus kon het coronavirus geen halt toeroepen. “Het is op vele manieren een speciale editie”, zegt voorzitter Paul Breyne (75). De bloedprocessie bestaat dit jaar - in haar huidige vorm - zeventig jaar, terwijl de werkgroep rond de stoet haar vijftigste verjaardag viert. Daarnaast is er de terugkeer na twee coronajaren. De processie trok zichzelf voor het eerst op gang in 1952, 800 jaar nadat het heilig bloed van Rome naar de Westhoek was gebracht.

Werkgroep

“Aanvankelijk was er heel wat enthousiasme voor de processie, maar in de loop der jaren nam die fel af”, aldus de voorzitter. “In 1972 werd een vergadering gehouden waarbij de vraag werd gesteld of de processie niet moest worden vervangen door een wielerkoers. Voor veel dorpsgenoten was het evenwel duidelijk: de processie moest blijven bestaan.” De organisatie stelde een werkgroep samen met Roger Liefhooghe als voorzitter en Wilfried Desodt als secretaris en penningmeester. Die laatste is trouwens na vijftig jaar nog altijd actief. Later werd Roger Liefhooghe als voorzitter vervangen door Bernard Lefever en 17 jaar geleden kwam Paul Breyne op de voorzittersstoel te zitten. Momenteel is Johan Sohier regisseur. Hij krijgt daarbij hulp van Patrick Ryde, die die taak voorheen op zich nam. “Ook tijdens mijn voorzitterschap zag ik op een bepaald moment, rond 2010, het enthousiasme voor de processie wegebben”, weet Paul Breyne. “Ik stelde toen drie opties voor: ofwel stoppen, ofwel een processie om de drie jaar laten plaatsvinden ofwel voortdoen zoals we bezig waren, maar dan met wat meer dynamiek.”

Volledig scherm Gewezen West-Vlaams gouverneur Paul Breyne is voorzitter van Heilig Bloedprocessie in Voormezele. © Christophe Maertens

Opnieuw sprak de vergadering zich uit tegen het stopzetten van het jaarlijkse evenement. “Ondertussen zit de schwung er wel opnieuw in”, zegt de voorzitter. “Met Mark Delreux hebben we een Ieperling die onze communicatie verzorgt. In ons comité kwamen er enkele jongere mensen – daarmee bedoel ik dertigers en veertigers – bij en die zorgen voor een nieuwe wind. We hopen dus nog een tijd voort te doen. Het zou trouwens jammer zijn als de bloedprocessie verdwijnt, want er zijn er niet veel meer in onze provincie. We zijn een beetje erfgoed geworden.” Erfgoed is dan ook, samen met religie en familie, een van drie thema’s van de Heilig Bloedprocessie.

Vicaris-generaal

Afgelopen maart gaven medewerkers de praalwagens, die drie jaar op stal hebben gestaan, al eens een grondige controle. Ook qua deelnemers zit het goed. “Het enige waarop we nu hopen is goed weer en wat meer publiek. Alles begint om 15 uur in het centrum van Voormezele, iedereen is welkom”, klinkt het nog bij de voorzitter. Ere-genodigde is Marc Steen, vicaris-generaal van het bisdom. Hij zal ook de mis bijwonen die traditiegetrouw na de processie plaatsvindt. Meer info via voormezele.be/heilig-bloedprocessie-te-voormezele.

