Heavy Metal in Yper Museum: “Selectie uit ruim 11.000 objecten uit 200 recente opgravingen”

In het Yper Museum is sinds zaterdag de tentoonstelling Heavy Metal te bezoeken. De expo toont grote en kleine metalen voorwerpen uit middeleeuwse stadsopgravingen in Mechelen, Antwerpen, Gent en Ieper. Dankzij een subsidie van het agentschap Onroerend Erfgoed kon de Vrije Universiteit Brussel alle opgegraven metalen voorwerpen uit Vlaamse steden inventariseren. De projectdatabank bevat informatie over meer dan 11.000 individuele objecten uit bijna 200 recente opgravingen. Een deel daarvan wordt nu voor het eerst getoond in Ieper en gaat vanaf januari op rondreis door Vlaanderen.

Ambachtelijk werk

“Door het in kaart brengen van metalen vondsten in Vlaanderen, komen we meer te weten over de productie, het gebruik en de betekenis van de voorwerpen”, zegt Sandrin Coorevits, directeur van het Yper Museum. “Insignes bijvoorbeeld zijn middeleeuwse speldjes die mensen op hun hoed of kledij droegen. De insignes tonen waar de middeleeuwer voor stond, wat hij mooi vond of wat er in de mode was. Erotiek en religie zijn inspiratiebronnen voor de speldjes. Bovendien zijn insignes staaltjes van mooi ambachtelijk werk. Ieper staat in archeologische middens bekend om zijn rijkdom aan middeleeuws metaal en insignes. In het Yper Museum is er een volledige zaal aan die speciale collectie gewijd.”

Volledig scherm In de tentoonstelling kan je verschillende gebruiksvoorwerpen uit de middeleeuwen zien. © Henk Deleu

Hamers en bijlen

Heavy Metal toont heel wat metalen gebruiksvoorwerpen: vaatwerk, tinnen borden, kandelaars, sleutels en kistbeslag. “Aan de hand daarvan leren we hoe middeleeuwers eten, wonen of schrijven. Tot in de 15de eeuw doen ze dat laatste bijvoorbeeld op wastabletten met een schrijfstift of stylus met één puntig en één afgeplat uiteinde. Deze styli vind je niet alleen in religieuze context zoals kloosters, maar ook bij rijkere families”, aldus Coorevits. “Veel archeologische metaalvondsten zijn ijzeren werktuigen - hamers, bijlen en wiggen - die bedoeld zijn voor de bewerking van hout. Dat is het voornaamste bouwmateriaal in de middeleeuwse stad. Voor kleinere werktuigen zoals messen en priemen is het vaak gissen waarvoor ze dienen.”

“Textiel was in de middeleeuwen een belangrijke economie. Gespecialiseerde ambachtslui maakten kledij, maar dat gebeurde evengoed thuis. Voorwerpen als scharen, vingerhoeden en alomtegenwoordige naalden en spelden getuigen hiervan. Zegelloodjes bewijzen de kwaliteit en herkomst van producten zoals laken en textiel. De loodjes, bevestigd aan het geprezen Vlaamse laken, worden over grote delen van Europa teruggevonden.”

Op reis

Heavy Metal is een realisatie van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met het Yper Museum. Partners in het project zijn CO7 en de erfgoeddepots van de steden Gent, Antwerpen, Mechelen en Ieper. De expo is nog te zien tot en met 22 januari 2023 op de gelijkvloerse verdieping van het Yper Museum. De inkom is gratis. Na Ieper reist de tentoonstelling door naar Gent, Antwerpen en Mechelen.

Volledig scherm Heavy Metal in het Ypermuseum © Henk Deleu

