Hallucinant! Een kraakpand midden de drukste winkelstraat van de stad Ieper: “Dit moet onmiddellijk worden aangepakt”

Fietsstra­ten in Ieper officieel ingehul­digd, maar een knip komt er niet

In veel steden zijn ze al te vinden, maar nu heeft ook Ieper zijn fietsstraten. Vanaf nu mogen in de Boterstraat, de De Stuerstraat en de Menenstraat geen fietsers meer ingehaald worden door auto’s. auto’s. Voor Groen Ieper zijn de fietsstraten echter nog niet voldoende. “Nu nog durven knippen, zodat automobilisten niet zomaar via het centrum de stad kunnen doorkruisen.”