“Haar stem, haar lach, haar geur... Ik ben bang dat ik die dingen zal vergeten”: ouders van Sharon Gruwez hoorden dit jaar hoe ex veroordeeld werd voor moord

Ieper/Poperinge/Wervik/Nieuwpoort/Koksijde/Heuvelland/Veurne/Diksmuide/De Panne Aanwer­vings­cam­pag­ne brandweer­zo­ne Westhoek lokt 54 rekruten: “Grootste groep sinds start zonewer­king, maar nog altijd kandidaten welkom”

Begin 2022 starten 54 rekruten hun opleiding tot brandweerman in de brandweerzone Westhoek. Dat is de grootste groep nieuwe vrijwilligers die er sinds de start van de zonewerking in de 18 steden en gemeenten in de Westhoek bij komen. “Maar nieuwe krachten blijven welkom, want we zijn er nog niet”, aldus Kristof Louagie van de zone.

16 december