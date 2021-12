“Haar stem, haar lach, haar geur... Ik ben bang dat ik die dingen zal vergeten”: ouders van Sharon Gruwez (22) hoorden dit jaar hoe ex veroordeeld werd voor moord

Ieper Nieuwe expo in IFFM komt uit Slovenië: ontdek alles over strijd aan Isonzo­front tijdens WOI

In het In Flanders Fields Museum (IFFM) in Ieper loopt momenteel de expo ‘29 maanden van gevechten langs de Soča.’ De expo toont dat er ook in Slovenië hard werd gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog en wordt verzorgd door het Sloveense Kobarid Museum. “De waanzin van oorlog staat centraal. We voelen ons verbonden met de vredesboodschap die het museum verspreidt”, aldus stephen Lodewyck, directeur van het IFFM.

14 december