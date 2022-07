Haag aan woning vat vuur

Poperinge Beplanting rond apparte­ments­ge­bouw twee keer in uur in brand in Poperinge

Rond een sociaal appartementsgebouw op de Hellekapelle in Poperinge is de beplanting donderdagavond twee keer in één uur tijd in brand gevlogen. Telkens bluste de brandweer het vuur. De politie onderzoekt of er mogelijk sprake is van brandstichting.

19 juli