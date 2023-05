Grote Markt wordt parkeerplaats voor meer dan 140 Porsches: “Met zo’n wagen rijden is iets speciaals”

Wou SK Zillebeke Jespo Ko­men-Waas­ten omkopen? “Het bestuur heeft ons 2.500 euro aangeboden om te verliezen”

Voetbalclub Jespo Komen-Waasten, momenteel vice-leider in derde provinciale B, heeft ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van SK Zillebeke, dat achteraan het klassement bengelt. “Ik kreeg telefonisch de vraag of we afgelopen zondag bewust wilden verliezen”, aldus Mathieu Dejonckheere, trainer van Jespo. Een wedstrijd die voorts ook niet gespaard bleef van incidenten. Zo legde de scheidsrechter de boel op een bepaald moment stil.