Grote Markt stroomt vol om voorstelling renners te zien, ook start Gent-Wevelgem aan Menenpoort lokt massa

Veel wielerliefhebbers dronken zondagochtend al hun eerste pintjes. Ook de horeca op de Grote Markt draaide al vroeg in de ochtend op volle toeren. “De sfeer, de muziek, de renners, het volk… natuurlijk wilden we hier vandaag zijn”, vertelden Stefan Accou (59), Pablo Derhore (48) en Marnix Kint (59) van mountainbikeclub The Key Bones uit Rekkem. “Fantastisch dat het weer mag. Zo probeerden we ook vorig jaar om de start van Gent-Wevelgem mee te pikken in Ieper, maar het stadscentrum was toen helaas hermetisch afgesloten. We maken er een leuke dag van. We mountainbiken vandaag in het Ieperse, waaronder in provinciedomein De Palingbeek. En deze namiddag volgen we de koers op televisie. Volgens ons zal Wout Van Aert winnen. Hij is in topvorm.”